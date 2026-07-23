اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ما تردد بشأن تأجيل إخطار بعض الأندية بالحصول على الرخصة الأفريقية انتظارا لاستيفاء الزمالك لمستنداته، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، لجنة التراخيص تعمل وفق إجراءات موحدة مع جميع الأندية، ولا تربط إنهاء أي ملف بملف نادٍ آخر، واللجنة تواصل مراجعة المستندات الخاصة بجميع الأندية والتأكد من استيفائها الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واختتم، الاتحاد لن يوجه أي مخاطبات رسمية بشأن منح الرخصة إلا بعد الانتهاء من مراجعة جميع الملفات واعتمادها بشكل نهائي من لجنة التراخيص، لضمان تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، وعدم إخطار أي نادٍ حتى الآن لا يرتبط بوجود أزمة في ملفه أو بانتظار استكمال مستندات نادٍ آخر.