أحمد جلال: الأهلي أنهى ملف الرخصة الأفريقية وينتظر اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد جلال عن آخر تطورات أزمة تأخر حصول النادي الأهلي على الرخصة الأفريقية للأندية المحترفة ،عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقال احمد جلال عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كيف يفكر الأهلي بعد تأخر حصوله على الرخصة الأفريقية حتى الآن".

واضاف :"مسؤولو الأهلي بدأوا التحرك والتواصل مع اتحاد الكرة، وطلبوا بشكل رسمي؛ إبراء ذمة الاندية من سداد مستحقات الدولة، مثل التأمينات والضرائب، والكهرباء، والمياه، قبل الحصول على رخصة آلاندية المحترفة ".

و اوضح ؛"الأهلي حصل على مخالصات من كافة الهيئات الحكومية.. الضرائب والتأمينات والمياه والكهرباء ".

واكمل :"الأهلي لبى طلبات اتحاد الكرة، فيما يتعلق بميزانيات الشركات التابعه للنادي، واستجاب لكافة طلبات اتحاد الكرة ".

واختتم: "وزارة الرياضة يجب أن تكون حريصة على سداد كافة مستحقات الدولة، ولا تقبل أي تهاون في هذا الشأن".