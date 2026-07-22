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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في إطار دعمها لتوطين الصناعة .. مصر تستهدف الوصول إلى 100% مكون محلي في مواد التعبئة

صناعة
صناعة
أحمد عبد القوى

أكدت إحدى الشركات المتخصصة في صناعة منتجات الألبان التزامها بدعم جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، من خلال مواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتوطين سلاسل الإمداد، مستهدفةً الوصول بنسبة المكون المحلي في مواد التعبئة والتغليف إلى 100% خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، ورؤساء 22 شركة فرنسية كبرى عاملة في السوق المصرية، لمناقشة خطط التوسع والاستثمار، وسبل تعزيز مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات والصادرات.

وخلال اللقاء، استعرض هاني عرام، المدير الإقليمي للشركة وشمال شرق أفريقيا، جهودها في تعزيز الاعتماد على الموردين المحليين، مشيرًا إلى نجاحها في رفع نسبة توطين مواد التعبئة والتغليف إلى نحو 90%، مع خطة للوصول إلى 100% خلال العامين المقبلين، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.

وقال عرام إن مصر تمثل أحد أهم المراكز الصناعية للشركة في المنطقة، مؤكدًا أن الاستثمار في التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد الوطنية يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع قاعدة الموردين وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية بما يدعم رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن مصنع الشركة في مصر يُعد مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، حيث يتم تصدير نحو 80% من إنتاجه إلى 19 دولة، بما يعكس الثقة في جودة التصنيع المصري وكفاءة الكوادر المحلية، ويعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للإنتاج والتصدير.

وتواصل الشركة تنفيذ مبادراتها في مجالي الاستدامة وسلاسل الإمداد بما يتماشى مع استراتيجيتها العالمية ورؤية مصر لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مؤكدةً التزامها بمواصلة الاستثمار في السوق المصرية ودعم جهود الدولة نحو زيادة المكون المحلي وتعزيز الصادرات.

مصر عالم صناعة

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