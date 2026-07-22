هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

واصل فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس كتابة فصول جديدة من التميز العالمي، بعدما حقق إنجاز غير مسبوق بحصوله على المركز الأول عالميا في فئة الذكاء الاصطناعي ضمن مسار الأنظمة المستقلة (AI – Driverless)، خلال منافسات Formula Student الدولية التي استضافتها حلبة سيلفرستون الشهيرة في المملكة المتحدة، ليؤكد مكانته بين أقوى الفرق الجامعية المتخصصة في هندسة السيارات والأنظمة الذكية.
ولم يتوقف نجاح الفريق عند هذا الإنجاز، إذ توج أيضا بجائزة أفضل أداء في التقييمات الاستاتيكية (Overall Static Events Winner)، التي تمنح للفريق صاحب أفضل أداء متكامل في الجوانب الهندسية والتصميمية والإدارية والاقتصادية للمشروع، في إنجاز يعكس تكامل العمل الذي قدمه الطلاب أمام لجان التحكيم الدولية.
كما سجل الفريق نتائج بارزة في منافسات Formula AI، بحصوله على المركز الثاني في مسابقة Simulation الخاصة بمحاكاة أداء المركبة والأنظمة الذكية، والمركز الثاني في System Design لتقييم التصميم الهندسي وآليات تطوير النظام، إلى جانب المركز الثاني في Business Logic Case (BLC) الذي يقيس الجدوى الاقتصادية وخطة الأعمال للمشروع، فضلا عن احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للمسابقة بين نخبة من الجامعات العالمية.
وجاء هذا الإنجاز برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة، في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي، وتشجيع الطلاب على المنافسة في كبرى المحافل الدولية.
ونجح الفريق في التفوق على عشرات الفرق المشاركة من مختلف دول العالم، بعد تقديم مشروع متكامل يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة القيادة الذاتية، مع توظيف أحدث التقنيات البرمجية والخوارزميات الذكية لرفع كفاءة المركبات المستقلة، وهو ما نال إشادة لجان التحكيم الدولية.
ويعكس هذا الفوز المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وأنظمة السيارات الذكية، كما يؤكد قدرتهم على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تنافس عالميا.
ويعد فريق سباقات جامعة عين شمس أحد أبرز الفرق الجامعية في إفريقيا والشرق الأوسط، بعدما حقق خلال السنوات الماضية سلسلة من النجاحات في مسابقات Formula Student الدولية، ليضيف هذا العام إنجاز جديد بحصد خمس جوائز دولية، في مقدمتها لقب أفضل فريق عالمي في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة الجامعة ويرسخ حضور مصر على خريطة الابتكار والهندسة والتكنولوجيا الحديثة.