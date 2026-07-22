هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

واصل فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس كتابة فصول جديدة من التميز ‏العالمي، بعدما حقق إنجاز غير مسبوق بحصوله على المركز الأول عالميا في فئة ‏الذكاء الاصطناعي ضمن مسار الأنظمة المستقلة (‏AI – Driverless‏)، خلال منافسات ‏Formula Student‏ الدولية التي استضافتها حلبة سيلفرستون الشهيرة في المملكة ‏المتحدة، ليؤكد مكانته بين أقوى الفرق الجامعية المتخصصة في هندسة السيارات ‏والأنظمة الذكية.‏

ولم يتوقف نجاح الفريق عند هذا الإنجاز، إذ توج أيضا بجائزة أفضل أداء في ‏التقييمات الاستاتيكية (‏Overall Static Events Winner‏)، التي تمنح للفريق صاحب أفضل ‏أداء متكامل في الجوانب الهندسية والتصميمية والإدارية والاقتصادية للمشروع، في ‏إنجاز يعكس تكامل العمل الذي قدمه الطلاب أمام لجان التحكيم الدولية.‏

كما سجل الفريق نتائج بارزة في منافسات ‏Formula AI، بحصوله على المركز الثاني ‏في مسابقة ‏Simulation‏ الخاصة بمحاكاة أداء المركبة والأنظمة الذكية، والمركز الثاني ‏في ‏System Design‏ لتقييم التصميم الهندسي وآليات تطوير النظام، إلى جانب المركز ‏الثاني في ‏Business Logic Case (BLC‏) الذي يقيس الجدوى الاقتصادية وخطة الأعمال ‏للمشروع، فضلا عن احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للمسابقة بين نخبة من ‏الجامعات العالمية.‏

وجاء هذا الإنجاز برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين ‏شمس، والدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة، في إطار استراتيجية الجامعة ‏الهادفة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي، وتشجيع الطلاب على المنافسة في كبرى ‏المحافل الدولية.‏

ونجح الفريق في التفوق على عشرات الفرق المشاركة من مختلف دول العالم، بعد ‏تقديم مشروع متكامل يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة ‏القيادة الذاتية، مع توظيف أحدث التقنيات البرمجية والخوارزميات الذكية لرفع ‏كفاءة المركبات المستقلة، وهو ما نال إشادة لجان التحكيم الدولية.‏

ويعكس هذا الفوز المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلاب كلية الهندسة بجامعة عين ‏شمس في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وأنظمة السيارات ‏الذكية، كما يؤكد قدرتهم على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تنافس ‏عالميا.‏

ويعد فريق سباقات جامعة عين شمس أحد أبرز الفرق الجامعية في إفريقيا والشرق ‏الأوسط، بعدما حقق خلال السنوات الماضية سلسلة من النجاحات في مسابقات ‏Formula Student‏ الدولية، ليضيف هذا العام إنجاز جديد بحصد خمس جوائز دولية، ‏في مقدمتها لقب أفضل فريق عالمي في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة ‏الجامعة ويرسخ حضور مصر على خريطة الابتكار والهندسة والتكنولوجيا ‏الحديثة.‏