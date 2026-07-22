لملاك سيارات ريفيان.. طريقة إضافة Android Auto أو CarPlay

تشير الدراسات المسحية إلى أن نحو 39% من مشتري السيارات الجدد يعتبرون غياب نظامي (Apple CarPlay) و(Android Auto) سببًا رئيسيًا لإلغاء قرار الشراء.

ورغم أن شركات عالمية مثل "جنرال موتورز" وتيسلا وريفيان اتجهت لاستبعاد هذه الأنظمة لصالح شاشاتها الواجهية الخاصة، إلا أن مالكي سيارات ريفيان الكهربائية يستطيعون الآن التغلب على هذا العائق واستعادة تقنيات الربط المفضلة لديهم عبر حلول تقنية بسيطة.

حلول الوصلات الخارجية ومحولات الشاشات الذكية

تتوفر في الأسواق أجهزة محولات ذكية تعمل عبر منافذ التشغيل أو الربط اللاسلكي من خلال متصفح الإنترنت المدمج في سيارات ريفيان.

وتعتمد هذه الأجهزة على إنشاء شبكة اتصال محلية تمكن الشاشة الرئيسية للسيارة من عرض واجهة الهاتف بالكامل، مما يتيح تشغيل تطبيقات الملاحة الفعالة والموسيقى وسماع الرسائل بصورة طبيعية ودون الحاجة لتعديل النظام الأصلي للسيارة أو إلغاء الضمان المصنعي.

تركيب الشاشات المستقلة المخصصة للوحة القيادة

تعد الشاشات الإضافية المستقلة خيارًا عمليًا ومفضلًا للكثير من سائقي شاحنات R1T وسيارات R1S؛ حيث يتم تثبيت شاشة ذكية منفصلة فوق لوحة القيادة أو على فتحات التكييف وتوصيلها بمقبض الطاقة.

وتدعم هذه الشاشات الاتصال اللاسلكي المباشر بالهواتف الذكية مع إمكانية بث الصوت إلى سماعات السيارة الأصلية عبر تقنية البلوتوث، مما يمنح السائق واجهة عرض مخصصة بالكامل دون المساس ببرمجيات السيارة الأساسية.

مستقبل البرمجيات وموقف ريفيان من التحديثات

تصر شركة ريفيان على عدم دمج أبل كاربلاي رسميًا رغبة منها في التحكم الكامل بتجربة المستخدم وتطوير نظامها الملاحي والترفيهي الخاص بشكل مباشر.

وفي المقابل، يستمر مطورو الطرف الثالث في تقديم تحديثات برمجية وأجهزة محاكاة متطورة تتيح لسائقي ريفيان المرونة الكاملة للاستمتاع بخصائص هواتفهم الذكية، مما يضمن تجربة قيادة متكاملة تدمج بين قوة الأداء الكهربائي وراحة الاتصال الرقمي.