دون إصابات.. السيطرة على حريق بمدخنة مطعم شهير في سيدي جابر

شهدت منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، اليوم، نشوب حريق محدود بمدخنة أحد المطاعم الشهيرة، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المطعم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق بمدخنة مطعم بمنطقة سيدي جابر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحريق اندلع داخل مدخنة المطعم، وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرته وإخماده في وقت قصير، مع تنفيذ أعمال التبريد؛ للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

وأسفر الحريق عن بعض التلفيات المحدودة، فيما لم يسجل أي إصابات بين العاملين أو المترددين على المطعم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.