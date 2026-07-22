دبلوماسي سابق: واشنطن تريد التزامًا بحرية الملاحة في مضيق هرمز خلال المفاوضات مع طهران

قال الدكتور هشام حمدان دبلوماسي سابق وخبير الشؤون الأمريكية، إنّ هناك أملًا بالفعل في العودة إلى طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان واضحًا في تأكيد رغبة واشنطن في استئناف هذا المسار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسألة ترتبط في المقام الأول باستعدادات الجانب الإيراني، وبطبيعة التعهدات والالتزامات التي يمكن أن يقدمها في المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور هشام حمدان أن الولايات المتحدة تريد التزامًا واضحًا بحرية الملاحة في مضيق هرمز خلال المفاوضات، مع عدم استخدام المضيق كوسيلة ضغط أو ابتزاز ضد المفاوض الأمريكي، مؤكدًا أن نقطة البداية تتمثل في معرفة ما إذا كانت إيران ستقبل بهذا الشرط أم سترفضه.

ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير القلق

وأشار الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية إلى أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير القلق، موضحًا أن ترامب، المعروف بجديته في تنفيذ ما يعلنه، توعد بأنه في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة أو تمنع عبورها في مضيق هرمز، ستقوم الولايات المتحدة باستهداف جسر أو محطة كهربائية داخل إيران، مشددًا، على أن هذا التطور بالغ الخطورة.



