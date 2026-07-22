ترامب يهدد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية كل مرة تستهدف فيها إيران السفن في مضيق هرمز | تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبر منصة «تروث سوشيال» أنه في كل مرة تهدد فيها إيران أو تهاجم سفينة تجارية في الممر الملاحي بمضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ستقصف جسرًا أو منشأة طاقة إيرانية، موضحًا أن هذا التهديد يأتي في إطار التصعيد الذي يتبناه ترامب خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انهيار مذكرة التفاهم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب سبق أن هدد باستهداف الجسور ومنشآت الطاقة الإيرانية خلال تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، معتبرًا أن تنفيذ هذه التهديدات سيمثل تصعيدًا كبيرًا من جانب الولايات المتحدة.

وتابع، أن الضربات الأمريكية خلال الأيام الأحد عشر الماضية اقتصرت في معظمها على أهداف عسكرية، شملت الرادارات الأرضية والساحلية، ومخازن المسيّرات والصواريخ، ومحطات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات، إلى جانب قصف بعض الجسور الصغيرة ومطار وبرج مراقبة.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الحديث هذه المرة يدور حول استهداف منشآت طاقة وجسور، بما يعني أن الأهداف قد تكون مدنية، وهو ما يمثل تصعيدًا كبيرًا.

تصعيد من الجانب الإيراني

وواصل، أن تنفيذ مثل هذه الضربات سيقابله على الأرجح تصعيد من الجانب الإيراني عبر استهداف منشآت أو مواقع مشابهة في دول الجوار.

