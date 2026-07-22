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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في معرض "فارنبره".. وزير الطيران يبحث مع قيادات "بوينج" خطة تحديث أسطول "مصر للطيران"

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني
نورهان خفاجي

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماع رفيع المستوى مع الدكتور بريندان نيلسون، النائب الاول لرئيس شركة بوينج العالمية ورئيس شركه بوينج جلوبال ، بحضور السيد أنبسي ييتبارك، نائب رئيس مبيعات وتسويق الطائرات التجارية بالشركة، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيد  أيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بالشركة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، ودعم خطط تطوير الناقل الوطني، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي، ويعزز قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران والنقل الجوي.

الرؤية المستقبلية لتطوير أسطول مصر للطيران

وتناول الاجتماع، الذي عقد ضمن مشاركته في معرض فارنبره الدولي للطيران 2026، استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير أسطول مصر للطيران، وبرامج الطائرات الجديدة، والخطة طويلة المدى لتحديث الأسطول، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لبرامج التسليم الحالية، وبحث البدائل المتاحة لتلبية الاحتياجات التشغيلية المستقبلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو وكفاءة التشغيل واستدامته.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني والتشغيلي، وآليات التنسيق بين فرق العمل، بما يسهم في تنفيذ برامج التحديث وفق أفضل الممارسات العالمية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن تطوير أسطول مصر للطيران يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الطيران المدني، موضحًا أن قرارات تحديث الأسطول تستند إلى دراسات فنية واقتصادية متخصصة، بما يضمن تعظيم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للناقل الوطني، وتحقيق الاستدامة في خطط النمو.

وأضاف الحفني  أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران من تقنيات وحلول متقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة مصر على خريطة صناعة النقل الجوي العالمية.

هذا وقد أعرب الدكتور بريندان نيلسون عن اعتزاز شركة بوينج بعلاقاتها التاريخية مع مصر للطيران، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة دعم برامج تحديث أسطول الناقل الوطني، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الفنية والتشغيلية، بما يلبي احتياجات الشركة المستقبلية ويواكب النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل أن مصر للطيران تواصل تنفيذ برنامجها الطموح لتحديث الأسطول وفق رؤية مؤسسية تراعي المتطلبات التشغيلية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشراكة الممتدة مع بوينج تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم خطط الشركة المستقبلية، والاستفادة من أحدث الحلول التقنية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.

وفي ختام اللقاء، استعرض الجانبان أوجه التعاون الخاصة بمشاركة شركة بوينج في معرض العلمين الدولي للطيران 2026، بما يعكس أهمية هذا الحدث الدولي كمنصة لتعزيز التعاون بين رواد صناعة الطيران، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

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