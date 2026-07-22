وانت على الطريق.. أسرع طريقة لإصلاح ثقب إطار السيارة

تتعرّض إطارات السيارات للثقوب المفاجئة في أوقات غير متوقعة، مما يضع السائق أمام خيارات محدودة لإصلاح العطل والاستمرار في الرحلة دون تكبد عناء تغيير الإطار بالكامل بالبديل الاحتياطي.

وتعتمد الطريقة الأنسب للإصلاح على مكان ونوع التلف الموجود في هيكل الإطار ومدى توفر المعدات المخصصة لدى السائق.

رغوة مانع التسريب السريع عبر الصمام

تعد علب مانع التسريب المضغوطة أسرع وسيلة على الإطلاق لتصليح الثقوب السطحية الصغيرة؛ حيث لا تتطلب تفكيك الإطار أو رفعه عن الأرض.

وتبدأ العملية بتوصيل خرطوم العلبة بفتحة صمام الهواء مباشرة ثم ضغط الزر لضخ المادة السائلة مع قدر من الهواء داخل الإطار.

وتعمل المادة على سد الثقب الصغير من الداخل فور دوران الإطار ورفع هيكله عن الجنط لتتمكن من القيادة فورًا لمسافة قصيرة وتزويده بالهواء عند أقرب محطة وقود.

ولكن وجب التنويه إلى أن هذا الحل يعد مؤقتًا جدًا لإيصالك لأقرب مركز صيانة؛ حيث تتطلب السلامة فحص الإطار لاحقًا.

استخدام خيط إطارات المطاط والمعالجة الخارجية

تعتبر طريقة إدخال الخابور المطاطي الخيار السريع المفضل لدى هواة الصيانة الذاتية، نظرا لكونها توفر حلاً أطول عمرًا دون الحاجة لفصل الإطار عن المعدن.

وتتم العملية عبر تحديد مكان الثقب ونزع المسمار، ثم تنظيف الفتحة وتوسيعها باستخدام أداة البرد المرفقة بالطقم. وبعد ذلك يوضع الشريط المطاطي المغطى بالمادة اللاصقة في إبرة التثبيت ويتم دفعه داخل الثقب بقوة، ثم تسحب الإبرة بسرعة ليبقى الخابور محشورًا بداخل المجاري المسدودة، وصولاً إلى تقليم الأطراف الخارجية البارزة للخابور لتسويتها مع سطح الإطار الخارجي قبل إعادة نفخه بالهواء.

معالجة أعطال صمام الهواء والحلول الدائمة

في بعض الحالات يكون مصدر التسريب هو صمام الهواء نفسه وليس جسم الإطار الخارجي؛ حيث يمكن إعادة ربط قلب الصمام الداخلي باستخدام مفتاح مخصص أو استبدال الجزء التالف بآخر جديد باستخدام أطقم الإصلاح السريعة المتاحة دون فك الإطار.

ولكن تشير توصيات هيئات سلامة الطرق إلى أن الحل الدائم والآمن يستلزم دائمًا زيارة مراكز الصيانة المتخصصة لفصل الإطار عن الجنط، وتركيب رقعة داخلية مدمجة لإغلاق مجرى الثقب بصفة نهائية وحماية الأسلاك المعدنية الداخلية من التآكل والرطوبة.