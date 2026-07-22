حماة وطن لوزير الكهرباء: تذبذب الجهد أحرق أجهزة المواطنين بالصف

تقدّم النائب فيصل أبوعريضة، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التذبذب الحاد في التيار الكهربائي بالارتفاع والانخفاض بمركز ومدينة الصف وقراه بجنوب محافظة الجيزة، واصفاً ما يحدث بأنه "إهمال جسيم يهدد أرواح وممتلكات المواطنين".

وأكد أبو عريضة، أن أهالي الصف يعيشون منذ أكثر من أسبوع في حالة من الفوضى والخطر بسبب تذبذب الجهد الكهربائي بشكل غير مسبوق، حيث يرتفع وينخفض الجهد الكهربي ما بين 160 فولت و255 فولت، وهو تجاوز صارخ لكل المعايير الفنية والآمنة، ويكشف عن غياب الرقابة والصيانة الدورية على شبكات الكهرباء بالمنطقة.

احتراق وتلف العشرات من الأجهزة المنزلية

وأشار أبو عريضة، إلى أن هذه الكارثة تسببت بالفعل في احتراق وتلف العشرات من الأجهزة المنزلية لدى المواطنين بمركز الصف وقراه، من ثلاجات وغسالات وشاشات، ما كبد الأسر خسائر مادية فادحة، في وقت يعاني فيه المواطن من أعباء معيشية متزايدة، مؤكداً أن صمت المسؤولين حيال هذه الأزمة "غير مبرر وغير مقبول".

وطالب أبو عريضة وزير الكهرباء بالتدخل الفوري والحاسم لإصلاح الأعطال وضبط الجهد، وبإحالة المقصرين والمتسببين في هذه الأزمة إلى التحقيق العاجل دون أي تهاون، كما شدد على ضرورة إيفاد لجنة فنية رفيعة المستوى فوراً إلى مركز الصف وقراه لمعاينة الشبكة وتحديد أسباب التذبذب ووضع حلول جذرية تضمن عدم تكرارها.

وأكد عضو مجلس النواب، على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق أهالي دائرته، وأن هذا البيان جاء استجابة لصرخات واستغاثات المواطنين المتضررين بمركز ومدينة الصف وقراه، محملاً وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن أي أضرار جديدة قد تلحق بالمواطنين حال استمرار هذا الإهمال.