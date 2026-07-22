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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: جامعة كيان إضافة نوعية لمنظومة التعليم والأمن القومي

النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر
النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلنت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وقالت النائبة إن عدد سكان مصر يتجاوز 109 ملايين نسمة، ومع النمو السكاني المستمر وتزايد الطلب على التعليم الجامعي، أصبح التوسع في الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي ضرورة تفرضها المتغيرات الديموغرافية.

وأضافت أن هذا النهج تتبعه الدول ذات الكثافات السكانية المرتفعة، لضمان تلبية الاحتياجات التعليمية المطلوبة، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم خطط التنمية.

وأكدت النائبة منى قشطة أن إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن القومي المعرفي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على استيعاب التطورات العلمية والتكنولوجية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المؤثرة في الأمن القومي المصري بمختلف أبعاده.

النائبة منى قشطة الحكومة قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار هشام بدوي

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