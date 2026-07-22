برد الصيف أحد من السيف.. نصائح لتجنب الإصابة

رغم ارتباط نزلات البرد بفصل الشتاء، فإنها لا تغيب عن فصل الصيف، بل يؤكد الأطباء أن الإصابة بها قد تكون أشد في بعض الحالات نتيجة الانتقال المفاجئ بين الأجواء شديدة الحرارة والأماكن المكيفة، إلى جانب التعرض المباشر للهواء البارد والتغيرات السريعة في درجات الحرارة.

ويحذر المتخصصون من تجاهل أعراض برد الصيف، مؤكدين أن الوقاية تبدأ بتجنب الفروق الكبيرة في درجات الحرارة، والإكثار من شرب المياه، واتباع العادات الصحية السليمة.

البرد

وفي هذا التقرير نستعرض أسباب الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، وأعراضها، وأهم النصائح للوقاية منها..

عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بنزلات البرد قد تحدث في جميع فصول السنة، إلا أن معدلات انتشارها تكون أعلى خلال فصل الشتاء، مع وجود حالات إصابة أيضًا خلال فصل الصيف.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد تشهد حاليًا فصل الصيف، ورغم ذلك تظهر بعض حالات الإصابة بنزلات البرد، نتيجة الانتقال المفاجئ من أجواء باردة إلى أجواء شديدة الحرارة أو العكس.

ولفت إلى أن التعرض لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، مثل انتقال الشخص من مكان مرتفع الحرارة إلى غرفة مكيفة مباشرة، أو العكس، قد يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد، وضرب مثالًا بالسيدة التي تعمل في المطبخ ثم تدخل إلى غرفة مكيفة.

علاج نزلات البرد سريعًا



وأوضح أن الفيروسات موجودة على مدار العام، إلا أن معدلات الإصابة بنزلات البرد في فصل الصيف تظل أقل مقارنة بفصل الشتاء، مشددًا على أهمية علاج نزلات البرد سريعًا عند الإصابة بها، لتجنب أي مضاعفات صحية.

نزلات البرد في الصيف



كما أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن نزلات البرد في الصيف قد تكون أشد من برد الشتاء، محذرًا من الاستهانة بها، ومؤكدًا ضرورة الحفاظ على الصحة لتجنب الإصابة بها.

جمال شعبان

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أنه يقدم عددًا من النصائح للمواطنين للوقاية من نزلات البرد في فصل الصيف، من بينها شرب كوب من الماء عند الانتقال من مكان بارد إلى مكان حار أو العكس، لتقليل تأثير التغير المفاجئ في درجات الحرارة.

ولفت إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية أو الكتانية عند الخروج في الأجواء الحارة، لأنها تساعد على امتصاص العرق وتقليل الإحساس بالحرارة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الملابس غير المناسبة قد تؤدي إلى احتباس الحرارة داخل الجسم، ما يزيد من الشعور بالإجهاد، مؤكدًا أهمية اتباع الإرشادات الصحية للحفاظ على سلامة الجسم خلال موجات الحر.

وطالب المواطنين بالاستحمام بصورة منتظمة خلال هذه الفترة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه لتعويض السوائل المفقودة والحفاظ على ترطيب الجسم.