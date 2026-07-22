هشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية

وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس، على ما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء وطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن ما قدمه النواب أسهم في الارتقاء بأداء المجلس وتعزيز دوره الدستوري والتشريعي، بما يحقق تطلعات الوطن والمواطنين.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الفصل التشريعي بدأ في ظل مسؤولية كبيرة لتحقيق تطلعات أبناء الوطن وآمالهم في مستقبل أفضل، انطلاقًا من الأمانة التي حملها النواب من الشعب، الذي يؤمن بالدور الوطني لمجلس النواب ومسؤوليته في الدفاع عن مصالحه والتعبير عن إرادته ورعاية حقوقه وتعزيزها.

تحديات إقليمية وجيوسياسية فرضت مسؤوليات مضاعفة

وأشار بدوي إلى أن دور الانعقاد الأول جاء في توقيت شهد تحديات جسامًا وتوترات إقليمية وصراعات جيوسياسية غير مسبوقة منذ عقود، ترتبت عليها تداعيات اقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها على مصر ودول العالم، وهو ما استدعى تحرك الدولة المصرية ومؤسساتها وفق رؤية متكاملة للحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

المجلس التزم بالدستور وسيادة القانون لتحقيق التوازن بين الحاضر والمستقبل

وأوضح أن مجلس النواب حرص على الاضطلاع بمسؤولياته استنادًا إلى أحكام الدستور وسيادة القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل، والاستجابة لقضايا المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مع وضع الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية.

أداء تشريعي لتطوير البنية القانونية ودعم الاقتصاد والاستثمار

وأكد رئيس المجلس أن دور الانعقاد الأول، رغم قصر مدته، شهد أداءً تشريعيًا استهدف تطوير البنية القانونية للدولة بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التنمية الشاملة، وحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

الرقابة البرلمانية لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي

وأشار إلى أن المجلس مارس دوره الرقابي في إطار من المسؤولية والتجرد، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الرقابة البرلمانية ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة دستورية لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر تطوير الأداء الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الهدف من الأداء الرقابي كان حسن إدارة الشأن العام، وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وصولًا إلى تكامل وتنسيق متبادل بين مؤسسات الدولة الدستورية.

حضور فاعل للدبلوماسية البرلمانية المصرية

وأكد بدوي أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية شهدت خلال دور الانعقاد حضورًا مؤثرًا وأداءً فاعلًا في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث حمل ممثلو المجلس صوت مصر ورؤيتها إلى العالم، ودافعوا عن مصالحها الوطنية، وأسهموا في تعزيز مكانتها وترسيخ دورها المحوري إقليميًا ودوليًا.

تحية للرئيس السيسي ودعم لدور المؤسسات الدستورية

وفي ختام دور الانعقاد، وجه رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، خالص التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بسعيه المتواصل لتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وجهوده المخلصة في بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه خير مصر وشعبها.

إشادة بالتعاون مع الحكومة ورئيس الوزراء

كما وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيهاته للحكومة بضرورة التنسيق الدائم مع مجلس النواب ولجانه، مؤكدًا أن ذلك أثمر تعاونًا مثمرًا، مشيدًا بالدور الذي قام به المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، وسابقه المستشار محمود فوزي.

تقدير لمجلس الشيوخ وهيئات المجلس

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، على ما قدمه من آراء سديدة فيما عُرض عليه من موضوعات، كما وجه الشكر إلى وكيلي المجلس الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش على جهودهما في دعم وضبط منظومة العمل البرلماني.

إشادة بالأحزاب والمستقلين ونائبات المجلس والشباب

ووجه المستشار هشام بدوي التحية إلى الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس، والنواب المستقلين، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا مشرفًا للممارسة البرلمانية وأثروا مناقشات المجلس ولجانه بآرائهم المخلصة.

كما أشاد بنائبات المجلس، اللاتي قدمن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، وبالشباب من أعضاء المجلس، الذين شاركوا بقوة وحماس في جميع أعمال المجلس.

شكر للأمانة العامة والإعلام والمحررين البرلمانيين

وأكد أن ما تحقق من أداء تشريعي ورقابي خلال دور الانعقاد الأول لم يكن ليتحقق إلا بجهود الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار خالد ضياء، نائب الأمين العام، وكافة العاملين بها، والمستشارين القانونيين، وعلى رأسهم المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

كما وجه الشكر إلى أجهزة الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين، الذين نقلوا أعمال المجلس بصورة موضوعية وأمينة، وإلى ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ على جهودهم.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعاء إلى الله أن يوفق الجميع لما فيه صالح الوطن، وأن يعينهم على أداء مسؤولياتهم وتحقيق طموحات أبناء الشعب المصري.