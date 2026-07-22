قتـ ـيل جوة العربية.. تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل سيارة نقل ذكي بالإسكندرية

شهدت منطقة الرمل بمحافظة الاسكندرية حادث أليم، بعدما عثر الأهالي على على جثمان شاب داخل صندوق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، الأمر الذي آثار حالة من الخوف بين الأهالي بالمنطقة.

وباشرت النيابة العامة بالإسكندرية، ممثلة في نيابة ثان الرمل، تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بسرعة استكمال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وسماع أقوال الشهود، إلى جانب انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

تفاصيل العثور على جثمان داخل سيارة بالإسكندرية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان داخل سيارة نقل ذكي بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، فانتقلت على الفور قوات الأمن وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني وإجراء المعاينة اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن قائد السيارة تلقى طلبًا عبر تطبيق للنقل الذكي، واستقل معه ثلاثة أشخاص، وخلال الرحلة طلبوا منه فتح صندوق السيارة الخلفي بحجة وضع متعلقات خاصة بهم، فاستجاب لطلبهم دون أن يثير الأمر شكوكه.

حيلة للتخلص من الجثمان

وأضافت التحريات أن الركاب طلبوا التوقف بعد مسافة قصيرة، ثم غادروا السيارة بسرعة، الأمر الذي دفع السائق إلى التحقق من محتويات الصندوق، ليكتشف وجود جثمان شاب بداخله، فبادر بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى المكان واتخذت الإجراءات القانونية.

تحديد هوية المتورطين وضبطهم

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما كثفت أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وأسفرت التحريات في وقت قصير عن تحديد هوية المتورطين وضبطهم، وجارٍ استجوابهم للوقوف على تفاصيل الواقعة ودوافعها، بينما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات، مع تكليف رجال المباحث باستكمال التحريات وجمع الأدلة لكشف جميع ملابسات الجريمة.