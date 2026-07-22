نشرة المرأة والمنوعات | الشخير وانقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. تناول السكر أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

نوع خضار غير متوقع يعالج الأمراض المزمنة والقلب

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك؟ .. وهؤلاء الممنوعون منه

21/07/2026 07:14 م

اتدمر في الحر .. ماسك طبيعي يعالج تقصف الشعر

21/07/2026 08:11 م

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

إزاى تعالج الأرق .. حيل غير متوقعة للتخلص منه نهائيا

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