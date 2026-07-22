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دعاء قبل النوم يريح القلب ويغفر الذنوب.. 5 أدعية مستجابة تحفظك حتى الصباح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قبل النوم يريح القلب ويغفر الذنوب.. 5 أدعية مستجابة تحفظك حتى الصباح

دعاء النوم
دعاء النوم
أحمد سعيد

دعاء قبل النوم.. يبحث كثيرون عن السكينة وراحة البال قبل الاستغراق في النوم، ويعد دعاء قبل النوم الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى اللله عليه وسلم بمثابة الحصن الواقي من القلق والهموم، لذا يرغب عدد كبير في معرفة أفضل دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويجلب الرزق والراحة، وفي السطور التالية، نعرض أدعية النوم الصحيحة مكتوبة كاملة.

ما هو أفضل دعاء قبل النوم؟

أفضل دعاء قبل النوم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي روي عَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏».

أذكار النوم الصحيحة من السنة النبوية

يستحب للمسلم أن يقول أذكار النوم التي وردت عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وترديد أذكار قبل النوم له فوائد عظيمة، منها تحصين للنفس من شر الشيطان والمخلوقات، وشعور الإنسان بالطمأنينة بعد ترديد اذكار المساء والنوم.

  • «بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة)
  • «اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)
  • «اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).
  • «الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)
  • «اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)
  • سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)
  • الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)
  • اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

ومن صيغ دعاء الأرق الموجودة في سُنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤمن:

«‏قُلِ اللَّهُمَّ غارَتِ النُّجُومُ وَهَدأتِ العُيُونُ وأنْتَ حَيُّقَيُّومٌ لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، يا حيُّ يا قَيُّومُ أَهْدِىءْ لَيْلي،وأنِمْ عَيْنِي‏».

«بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِاللهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْهَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ».

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّالشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْجَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّجَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

«سبحان الله ذي الشان دائم السلطان عظيم البرهان كل يوم هو في شان، يا مشبع البطون الجائعة و يا كاسي الجسوم العارية ويا منوم العيون الساهرة سكن عروقي الضاربة وأذن لعيني نوما عاجلا».

« اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك».

« بِاسْـمِكَ اللّهُـمَّ أَمـوتُ وَأَحْـيا».

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي».

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