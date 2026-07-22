خبراء يُحذرون: زيادة وزن الطفل عند الولادة يُزيد من خطر إصابته بأمراض مُزمنة

يحذر خبراء الصحة من تزايد معدلات ولادة الأطفال ذوي الوزن الكبير، أو ما يُعرف بـ"الأطفال العمالقة"، مؤكدين أن هذه الظاهرة قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية لدى الأم أثناء الحمل، كما قد ترتبط بزيادة خطر إصابة الطفل بأمراض مزمنة في المستقبل.

لماذا تتزايد ولادة الأطفال بوزن كبير؟

وجاء هذا التحذير بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال يتمتعون بأوزان وأحجام تفوق المعدلات الطبيعية، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

طفل يبلغ 4 أشهر يزن أكثر من 10 كيلوجرامات

ومن بين الحالات التي لفتت الأنظار، طفل أمريكي يدعى "غونر"، ظهر في مقطع عبر "تيك توك" وهو يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط، لكنه كان يزن أكثر من 22 رطلاً (نحو 10 كيلوجرامات)، ويبلغ طوله نحو 76 سنتيمترًا، ويرتدي ملابس مخصصة للأطفال الأكبر سنًا.

ورغم اتهام والدته بالإفراط في إطعامه، أكدت أن الأطباء فحصوه أكثر من مرة، وأكدوا أنه يتمتع بصحة جيدة.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

زيادة وزن الأطفال عند الولادة قد يرتبط بسرطان القولون

وأشار باحثون من كلية ييل للصحة العامة إلى أن الأشخاص الذين يولدون بأوزان مرتفعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم قبل سن الخمسين.

كما أوضحت الدراسة أن الوزن المرتفع عند الولادة يرتبط أيضًا بزيادة احتمالات الإصابة مستقبلًا بـ:

ـ السمنة.

ـ مرض السكري من النوع الثاني.

ـ أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الباحثون أن المشكلة لا تكمن في حجم الطفل نفسه، وإنما في البيئة التي تعرض لها داخل الرحم، والتي قد تؤثر في عملية التمثيل الغذائي ووظائف الخلايا على المدى الطويل.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

ما هو الطفل العملاق؟

يُطلق مصطلح ضخامة الجنين (Fetal Macrosomia) على الأطفال الذين يولدون بوزن 4 كيلوجرامات أو أكثر.

ويشير الخبراء إلى أن نحو طفل واحد من كل عشرة أطفال في المملكة المتحدة يندرج ضمن هذه الفئة، مع ملاحظة زيادة واضحة في متوسط أوزان المواليد خلال العقود الثلاثة الماضية.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

سمنة الأم وسكري الحمل أبرز الأسباب

وأوضحت الدكتورة كاثرين دالريمبل، المتخصصة في علوم التغذية بكلية كينجز لندن، أن سمنة الأم والإصابة بسكري الحمل من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة وزن الجنين.

فعندما ترتفع مستويات السكر في دم الأم، تنتقل كميات كبيرة من الجلوكوز عبر المشيمة إلى الجنين، الذي يفرز بدوره المزيد من الأنسولين، وهو ما يعمل كهرمون محفز للنمو، فيزيد من تراكم الدهون وتسارع نمو الجنين داخل الرحم.

وأضافت أن النساء المصابات بالسمنة قبل الحمل يكن أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل بمعدل يتراوح بين 3 و5 أضعاف مقارنة بذوات الوزن الصحي.

ليس كل الأطفال الكبار يولدون بوزن مرتفع

ولفت الخبراء إلى أن بعض الأطفال يولدون بأوزان طبيعية، لكنهم يكتسبون الوزن بسرعة كبيرة خلال الأشهر الأولى.

واستشهد التقرير بحالة طفل آخر يدعى "أكسيل"، وُلد بوزن طبيعي بلغ 7.4 رطل، لكنه تضاعف تقريبًا خلال ستة أسابيع فقط، ثم وصل وزنه إلى أكثر من 33 رطلاً عند بلوغه ستة أشهر، وأصبح يرتدي ملابس مخصصة لأطفال في الخامسة من العمر.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

هل يمكن الوقاية؟

وأكد الخبراء أن خطر ولادة طفل بوزن كبير يمكن تقليله من خلال:

ـ الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ـ المتابعة الطبية المستمرة أثناء الحمل.

ـ السيطرة الجيدة على سكر الحمل عند تشخيصه.

وشدد الأطباء في الوقت نفسه على أن ولادة الطفل بوزن مرتفع لا تعني بالضرورة أنه سيصاب بأمراض مستقبلية، إذ ينمو كثير من هؤلاء الأطفال بصورة طبيعية ويتمتعون بصحة جيدة.