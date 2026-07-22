قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بمطروح
ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة وإصابة شخصين في مطروح
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميًا؟.. فوائد غير متوقعة خاصة للرجال
اليوم .. انقطاع المياه عن هذه المناطق في بني سويف لمدة 6 ساعات
الأهلي يعرض على أشرف داري فسخ عقده مقابل مليون دولار
البناء المُخالف تحت طائلة القانون .. تعرّف على العقوبات المُقرّرة قانوناً
50.40 جنيه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط
هل العمرة بالتقسيط وعليها فوائد جائزة شرعا؟.. الإفتاء توضح الحكم
عميل إسرائيلي.. سيناتور أمريكي يُفجّر مفاجأة مدوية بشأن علاقة إبستين بتل أبيب
خبراء يُحذرون: زيادة وزن الطفل عند الولادة يُزيد من خطر إصابته بأمراض مُزمنة
منع تكرار البيانات وتوحيد الخرائط .. كيف يُغير الرقم القومي المُوحّد مستقبل العقارات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خبراء يُحذرون: زيادة وزن الطفل عند الولادة يُزيد من خطر إصابته بأمراض مُزمنة

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة
زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

يحذر خبراء الصحة من تزايد معدلات ولادة الأطفال ذوي الوزن الكبير، أو ما يُعرف بـ"الأطفال العمالقة"، مؤكدين أن هذه الظاهرة قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية لدى الأم أثناء الحمل، كما قد ترتبط بزيادة خطر إصابة الطفل بأمراض مزمنة في المستقبل.

لماذا تتزايد ولادة الأطفال بوزن كبير؟

وجاء هذا التحذير بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال يتمتعون بأوزان وأحجام تفوق المعدلات الطبيعية، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

طفل يبلغ 4 أشهر يزن أكثر من 10 كيلوجرامات

ومن بين الحالات التي لفتت الأنظار، طفل أمريكي يدعى "غونر"، ظهر في مقطع عبر "تيك توك" وهو يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط، لكنه كان يزن أكثر من 22 رطلاً (نحو 10 كيلوجرامات)، ويبلغ طوله نحو 76 سنتيمترًا، ويرتدي ملابس مخصصة للأطفال الأكبر سنًا.

ورغم اتهام والدته بالإفراط في إطعامه، أكدت أن الأطباء فحصوه أكثر من مرة، وأكدوا أنه يتمتع بصحة جيدة.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

زيادة وزن الأطفال عند الولادة قد يرتبط بسرطان القولون

وأشار باحثون من كلية ييل للصحة العامة إلى أن الأشخاص الذين يولدون بأوزان مرتفعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم قبل سن الخمسين.

كما أوضحت الدراسة أن الوزن المرتفع عند الولادة يرتبط أيضًا بزيادة احتمالات الإصابة مستقبلًا بـ:
ـ السمنة.
ـ مرض السكري من النوع الثاني.
ـ أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الباحثون أن المشكلة لا تكمن في حجم الطفل نفسه، وإنما في البيئة التي تعرض لها داخل الرحم، والتي قد تؤثر في عملية التمثيل الغذائي ووظائف الخلايا على المدى الطويل.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

ما هو الطفل العملاق؟

يُطلق مصطلح ضخامة الجنين (Fetal Macrosomia) على الأطفال الذين يولدون بوزن 4 كيلوجرامات أو أكثر.
ويشير الخبراء إلى أن نحو طفل واحد من كل عشرة أطفال في المملكة المتحدة يندرج ضمن هذه الفئة، مع ملاحظة زيادة واضحة في متوسط أوزان المواليد خلال العقود الثلاثة الماضية.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

سمنة الأم وسكري الحمل أبرز الأسباب

وأوضحت الدكتورة كاثرين دالريمبل، المتخصصة في علوم التغذية بكلية كينجز لندن، أن سمنة الأم والإصابة بسكري الحمل من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة وزن الجنين.

فعندما ترتفع مستويات السكر في دم الأم، تنتقل كميات كبيرة من الجلوكوز عبر المشيمة إلى الجنين، الذي يفرز بدوره المزيد من الأنسولين، وهو ما يعمل كهرمون محفز للنمو، فيزيد من تراكم الدهون وتسارع نمو الجنين داخل الرحم.

وأضافت أن النساء المصابات بالسمنة قبل الحمل يكن أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل بمعدل يتراوح بين 3 و5 أضعاف مقارنة بذوات الوزن الصحي.

ليس كل الأطفال الكبار يولدون بوزن مرتفع
ولفت الخبراء إلى أن بعض الأطفال يولدون بأوزان طبيعية، لكنهم يكتسبون الوزن بسرعة كبيرة خلال الأشهر الأولى.

واستشهد التقرير بحالة طفل آخر يدعى "أكسيل"، وُلد بوزن طبيعي بلغ 7.4 رطل، لكنه تضاعف تقريبًا خلال ستة أسابيع فقط، ثم وصل وزنه إلى أكثر من 33 رطلاً عند بلوغه ستة أشهر، وأصبح يرتدي ملابس مخصصة لأطفال في الخامسة من العمر.

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

هل يمكن الوقاية؟

وأكد الخبراء أن خطر ولادة طفل بوزن كبير يمكن تقليله من خلال:
ـ الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل.
ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.
ـ المتابعة الطبية المستمرة أثناء الحمل.
ـ السيطرة الجيدة على سكر الحمل عند تشخيصه.

وشدد الأطباء في الوقت نفسه على أن ولادة الطفل بوزن مرتفع لا تعني بالضرورة أنه سيصاب بأمراض مستقبلية، إذ ينمو كثير من هؤلاء الأطفال بصورة طبيعية ويتمتعون بصحة جيدة.

الأطفال العمالقة وزن المولود الكبير ضخامة الجنين سمنة الأم سكري الحمل سرطان القولون أمراض القلب السمنة عند الأطفال زيادة وزن المواليد صحة الحامل مخاطر الوزن الكبير عند الولادة ولادة طفل كبير الحجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

ترشيحاتنا

الاتحاد المصري لكرة اليد

موسم استثنائي .. تحديات مالية وزحمة معسكرات وبطولات ترهق اليد المصرية

الكرة الطائرة

غدًا .. افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين بالإسكندرية

زد

كباكا يقترب من الاستمرار مع زد .. وطارق علاء يظهر في الصفقة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميًا؟.. فوائد غير متوقعة خاصة للرجال

فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر

خبراء يُحذرون: زيادة وزن الطفل عند الولادة يُزيد من خطر إصابته بأمراض مُزمنة

زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة
زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة
زيادة وزن الطفل عند الولادة يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد