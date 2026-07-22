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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميًا؟.. فوائد غير متوقعة خاصة للرجال

فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر
آية التيجي

يواصل البنجر او كما يطلق عليه الشمندر جذب اهتمام خبراء التغذية، بعدما كشفت تقارير ودراسات حديثة عن مجموعة واسعة من فوائده الصحية، بدءًا من دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم، وصولًا إلى تحسين الأداء البدني، مع وجود مؤشرات علمية حول دوره المحتمل في تعزيز تدفق الدم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تأثيره على الرغبة الجنسية.

لماذا يعد البنجر غذاءً صحيًا؟

ويؤكد خبراء التغذية أن البنجر يعد من أكثر الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على حمض الفوليك (فيتامين B9)، وفيتامين C، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، إلى جانب النترات الطبيعية ومضادات الأكسدة، مع احتوائه على سعرات حرارية منخفضة نسبيًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في فقدان الوزن.

وبحسب خبراء التغذية، فإن حصة واحدة تزن نحو 80 جرامًا من البنجر توفر ما يقارب 44% من الاحتياج اليومي لحمض الفوليك، إضافة إلى نسبة جيدة من المنجنيز الضروري لصحة العظام والمفاصل.

كما يحتوي البنجر على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز الشعور بالشبع، مع احتوائه على نحو 34 سعرة حرارية فقط في الحصة الواحدة.

فوائد تناول البنجر

كيف يساعد البنجر في خفض ضغط الدم؟

ويرجع التأثير الإيجابي للبنجر على ضغط الدم إلى احتوائه على النترات الطبيعية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وأظهرت مراجعة علمية نُشرت عام 2018 وشملت 11 دراسة سريرية عشوائية أن تناول عصير البنجر يرتبط بانخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي، بينما كان تأثيره على ضغط الدم الانبساطي أقل وضوحًا.

ويرى الخبراء أن إدخال البنجر إلى النظام الغذائي عدة مرات أسبوعيًا يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد تناول البنجر

هل يعزز البنجر الرغبة الجنسية؟

ورغم انتشار الاعتقاد بأن البنجر يزيد الرغبة الجنسية، فإن الأدلة العلمية لا تزال محدودة.

ويفسر الخبراء هذه الفكرة بأن النترات الموجودة في البنجر تزيد إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحسن تدفق الدم، وهو عنصر مهم في الوظيفة الجنسية لدى الرجال.

لكنهم يشددون على أن معظم الدراسات ركزت على فوائد البنجر في خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي، بينما لا توجد حتى الآن أدلة قوية تؤكد تأثيرًا مباشرًا على الرغبة الجنسية.

فوائد تناول البنجر

فوائد البنجر للجهاز الهضمي

ويعد البنجر مصدرًا جيدًا للألياف والبريبايوتكس، وهي مركبات تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين توازن الميكروبيوم.

إلا أن البنجر يحتوي أيضًا على مركبات تعرف باسم FODMAPs، والتي قد تسبب الانتفاخ والغازات وآلام البطن لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

فوائد تناول البنجر

مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات

ويتميز البنجر بلونه الأحمر الداكن بفضل مركبات البيتالين، وهي مضادات أكسدة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، والتي ترتبط بالشيخوخة وبعض الأمراض المزمنة.
ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد التأثيرات طويلة المدى لهذه المركبات.

فوائد تناول البنجر

من يجب أن يتناول البنجر بحذر؟

على الرغم من فوائده الصحية، فإن البنجر قد لا يكون مناسبًا للجميع، إذ ينصح الأطباء بالحذر في الحالات التالية:
ـ مرضى ضغط الدم الذين يتناولون أدوية خافضة للضغط، لأن الجمع بينها وبين كميات كبيرة من الشمندر قد يؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم.
ـ مرضى الكلى، خاصة في المراحل المتقدمة، بسبب ارتفاع محتواه من البوتاسيوم.
ـ الأشخاص المعرضون لتكوين حصوات الكلى من نوع أوكسالات الكالسيوم، نظرًا لاحتواء الشمندر على نسبة مرتفعة من الأوكسالات.

فوائد تناول البنجر

أفضل طريقة للاستفادة من البنجر

ينصح خبراء التغذية بتناول البنجر مع أطعمة غنية بفيتامين C، مثل الليمون أو البرتقال، للمساعدة على تحسين امتصاص الحديد، كما يمكن إضافته إلى السلطات أو العصائر أو المخبوزات للاستفادة من قيمته الغذائية دون الإفراط في تناوله.

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