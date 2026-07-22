منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

رغم الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، فإن "الفراعنة" أنهوا مشاركتهم بتواجدهم في قائمة سلبية على مستوى المنتخبات الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء خلال منافسات البطولة.

واختتمت منافسات كأس العالم 2026 مساء الأحد الماضي، بتتويج منتخب إسبانيا باللقب عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ليحقق المنتخب الإسباني لقبه العالمي الأول منذ نسخة 2010.

وشهدت البطولة مشاركة تاريخية لمنتخب مصر، الذي نجح للمرة الأولى في تاريخه في تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16، قبل أن يودع المنافسات بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل.

ووفقًا لإحصائيات شبكة "سكواكا" العالمية، احتل منتخب مصر المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات حصولًا على البطاقات خلال البطولة، بعد ما تلقى لاعبوه 12 بطاقة صفراء، دون أي بطاقة حمراء.

وجاء منتخب الأرجنتين في صدارة القائمة برصيد 14 بطاقة، بواقع 13 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، حصل عليها إنزو فرنانديز خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.

وحلت كندا في المركز الثالث بـ11 بطاقة، تلتها باراجواي بـ10 بطاقات، منها 9 صفراء وبطاقة حمراء، ثم الإكوادور وإنجلترا برصيد 9 بطاقات لكل منهما، بواقع 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

كما حصل منتخبا البرازيل وكولومبيا على 8 بطاقات صفراء لكل منهما، بينما نال منتخب البوسنة والهرسك 8 بطاقات، بينها بطاقة حمراء، مقابل 7 بطاقات صفراء لمنتخب البرتغال.

أما منتخب إسبانيا، بطل النسخة الحالية، فجاء في المركز التاسع عشر بالقائمة بعدما تلقى 6 بطاقات صفراء فقط، دون أي بطاقة حمراء، وهو نفس الرصيد الذي حققته منتخبات فرنسا والسعودية وغانا.

وفي المقابل، احتل منتخب المغرب المركز الرابع عشر بعدما حصل لاعبوه على 7 بطاقات صفراء، بينما كان منتخبا التشيك وتونس الأقل تعرضًا للعقوبات الانضباطية، بعدما اكتفى كل منهما بالحصول على بطاقة صفراء واحدة طوال مشوارهما في البطولة.