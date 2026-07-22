قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدوان الإيراني .. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدّى لهجمات طائرات مُسيّرة
إصابة سيدة وشاب بلدغات ثعابين بالغربية .. و«الصحة» توفّر أمصال علاجهما
الأهلي يوافق على دعم راتب جراديشار لإتمام إعارته.. و3 عروض على طاولة اللاعب
عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
دعاء قبل النوم يريح القلب ويغفر الذنوب.. 5 أدعية مستجابة تحفظك حتى الصباح
سخونة على الطرق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء
قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟
تقارير أرجنتينية تكشف كواليس غرفة ملابس «التانجو» بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026
200 مليار دولار .. العراق يُعلن عن صفقات مدوّية في قطاع النفط
منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل
رابطة الأندية توافق على مطالب حسام حسن قبل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا
نادٍ سعودي كبير يستهدف ضم مصطفى شوبير بعد تألقه في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

رغم الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، فإن "الفراعنة" أنهوا مشاركتهم بتواجدهم في قائمة سلبية على مستوى المنتخبات الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء خلال منافسات البطولة.

واختتمت منافسات كأس العالم 2026 مساء الأحد الماضي، بتتويج منتخب إسبانيا باللقب عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ليحقق المنتخب الإسباني لقبه العالمي الأول منذ نسخة 2010.

وشهدت البطولة مشاركة تاريخية لمنتخب مصر، الذي نجح للمرة الأولى في تاريخه في تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16، قبل أن يودع المنافسات بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل.

ووفقًا لإحصائيات شبكة "سكواكا" العالمية، احتل منتخب مصر المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات حصولًا على البطاقات خلال البطولة، بعد ما تلقى لاعبوه 12 بطاقة صفراء، دون أي بطاقة حمراء.

وجاء منتخب الأرجنتين في صدارة القائمة برصيد 14 بطاقة، بواقع 13 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، حصل عليها إنزو فرنانديز خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.

وحلت كندا في المركز الثالث بـ11 بطاقة، تلتها باراجواي بـ10 بطاقات، منها 9 صفراء وبطاقة حمراء، ثم الإكوادور وإنجلترا برصيد 9 بطاقات لكل منهما، بواقع 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

كما حصل منتخبا البرازيل وكولومبيا على 8 بطاقات صفراء لكل منهما، بينما نال منتخب البوسنة والهرسك 8 بطاقات، بينها بطاقة حمراء، مقابل 7 بطاقات صفراء لمنتخب البرتغال.

أما منتخب إسبانيا، بطل النسخة الحالية، فجاء في المركز التاسع عشر بالقائمة بعدما تلقى 6 بطاقات صفراء فقط، دون أي بطاقة حمراء، وهو نفس الرصيد الذي حققته منتخبات فرنسا والسعودية وغانا.

وفي المقابل، احتل منتخب المغرب المركز الرابع عشر بعدما حصل لاعبوه على 7 بطاقات صفراء، بينما كان منتخبا التشيك وتونس الأقل تعرضًا للعقوبات الانضباطية، بعدما اكتفى كل منهما بالحصول على بطاقة صفراء واحدة طوال مشوارهما في البطولة.

منتخب مصر كأس العالم إحصائيات كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

أرشيفية

انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية الخميس

نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية يبحث مع الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بالفرانكفونية تعزيز التعاون الثنائي

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد