كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات والأسعار الرسمية لساعتي Redmi Watch 6 قبل الإطلاق

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن المواصفات العتادية والأسعار المتوقعة لساعتي "شاومي" الذكيتين المرتقبتين "ريدمي ووتش 6 أكتيف" (Redmi Watch 6 Active) و"ريدمي ووتش 6 لايت" (Redmi Watch 6 Lite)، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عنهما في الأسواق العالمية.

المواصفات الفنية والتصميم لساعة Redmi Watch 6 Active

وأشارت التقارير والتقارير المسربة إلى أن ساعة Redmi Watch 6 Active ستأتي مزودة بشاشة كبيرة من طراز LCD بمقاس 1.96 بوصة بدقة عرض متميزة، وتدعم خيارات متعددة لواجهات الساعة الخارجية لتناسب الاستخدامات الرياضية واليومية.

وأضحت البيانات المسربة أن الساعة تتضمن بطارية بسعة تشغيلية كبيرة تتيح استخدام الجهاز لمدة تصل إلى 18 يومًا بالشحنة الواحدة في وضع الاستخدام العادي، إلى جانب دعم تقنية المكالمات الصوتية عبر البلوتوث بفضل الميكروفون والمكبر الصوتي المدمجين، بالإضافة إلى مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم (SpO2) ومتابعة جودة النوم ومستويات الإجهاد البدني على مدار اليوم.

الميزات والخصائص العتادية لساعة Redmi Watch 6 Lite

وأوضحت البيانات الفنية الخاصة بطراز Redmi Watch 6 Lite أنها ستطرح بشاشة من طراز AMOLED بمقاس 1.83 بوصة توفر درجة سطوع عالية ووضوحًا ممتازًا تحت أشعة الشمس المباشرة، مع تصميم خفيف الوزن وسوار من السيليكون المقاوم للماء.

وتتضمن الساعة الذكية Lite دعم أكثر من 100 وضع رياضي لتتبع التمارين والأنشطة البدنية، مع دعم تقنية تحديد الموقع الجغرافي (GPS) المدمجة لتتبع مسارات الجري والمشي دون الحاجة للاتصال المباشر بالهاتف المحمول، فضلاً عن مقاومة الماء وفق معيار 5ATM الذي يسمح بارتدائها أثناء السباحة.

التسريبات السعرية وجداول التوفر في الأسواق العالمية

وكشفت التسريبات عن استراتيجية التسعير الاقتصادية الصارمة التي تعتمدها الشركة؛ حيث يتوقع أن يبدأ سعر ساعة Redmi Watch 6 Active من 35 يورو (أو ما يعادلها في الأسواق العالمية)، بينما يتوقع طرح طراز Redmi Watch 6 Lite بسعر يبدأ من 45 يورو تقريبًا.

ولم تصدر شركة شاومي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه التواريخ والأرقام المسربة حتى الآن، واكتفت المتابعات التقنية بالإشارة إلى اقتراب موعد الطرح الرسمي في المؤتمرات الصحفية المرتقبة للشركة خلال الأسابيع القليلة القادمة.