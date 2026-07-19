رصد هاتف Xiaomi Mix Fold 5 القابل للطي في أول ظهور بنظام تشغيل HyperOS 4

رصدت تقارير تقنية ومنصات اختبارات الأداء الهاتف الذكي الجديد "شاومي ميكس فولد 5" (Xiaomi Mix Fold 5) القابل للطي في أول ظهور عملي وتجريبي له، كاشفة عن تزويد الهاتف بنظام التشغيل المطور والجديد "هايبر أو إس 4" (HyperOS 4).

رصد هاتف Xiaomi Mix Fold 5 في المنصات الرسمية

وأوضحت البيانات الفنية الواردة في ملفات اعتمادات الهواتف الذكية وسلاسل التوريد أن هاتف Xiaomi Mix Fold 5 قد مر بالمراحل الأولى للاختبارات التشغيلية. وذكرت التقارير الصادرة اليوم أن هذا الظهور العملي الأول للجهاز أكد اعتماد شركة "شاومي" الصينية على بنية عتادية متطورة لتعزيز مكانة الهاتف في قطاع الأجهزة الشاشات المرنة المنافسة عالمياً.

وبيّنت الوثائق المسربة أن الجهاز يحمل مواصفات هندسية تتيح له العمل بسلاسة كاملة، حيث يركز المطورون في هذه المرحلة على اختبار توافق المكونات الداخلية الفيزيائية مع الواجهة البرمجية المطورة من شاومي، لضمان استقرار العمليات الخلفية للنظام وتفادي أي أخطاء برمجية قبل بدء خطوط الإنتاج الكثيف.

اعتماد نظام التشغيل الجديد HyperOS 4

وكشفت السجلات الفنية المسربة المرافقة للجهاز عن تشغيل هاتف Xiaomi Mix Fold 5 بواسطة واجهة ونظام HyperOS 4 الجديد كلياً. وتوفر النسخة الرابعة من نظام تشغيل شاومي طفرة في طريقة إدارة الذاكرة العشوائية وسرعة معالجة الرسوميات، إلى جانب إدخال تحسينات برمجية عميقة مخصصة لتقسيم الشاشة الكبيرة وإدارة النوافذ المتعددة عند فتح الهاتف.

ويتكامل نظام HyperOS 4 مع العتاد الداخلي للهاتف لتقديم تجربة انتقال سلسة للغاية بين الشاشة الخارجية الصغيرة والشاشة الداخلية المرنة الكبيرة؛ حيث تعمل الخوارزميات المحدثة على ضبط أبعاد التطبيقات فورياً وبثبات كامل، مع تقليص زمن استجابة الشاشة ومعدل استهلاك طاقة البطارية الكيميائية أثناء تشغيل المهام المتعددة المعقدة.

المواصفات المتوقعة وجداول الطرح المنتظرة

وأشارت وثائق التسجيل الصناعية إلى أن هاتف Xiaomi Mix Fold 5 سيتميز بهيكل فائق النحافة مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة، مع تزويده بنظام مفصلي (Hinge) متطور ومصنوع من مواد كربونية صلبة لتقليل مظهر تجعد الشاشة وزيادة عمرها الافتراضي ضد الصدمات، بالإضافة إلى منظومة كاميرات خلفية متطورة مصممة بالتعاون مع شركاء البصريات.

وتستعد شركة شاومي لإزاحة الستار رسمياً عن هاتف Xiaomi Mix Fold 5 ونظامه التشغيلي الجديد HyperOS 4 خلال المؤتمر الصحفي المخطط عقده في الأسواق الآسيوية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بطرح الهاتف في الأسواق العالمية تباعاً، بينما تلتزم الشركة الصينية الصمت بخصوص قوائم الأسعار الرسمية وموعد التوفر الفعلي في منافذ التجزئة بالشرق الأوسط حتى الآن.