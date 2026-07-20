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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

الأرجنتين واسبانيا
الأرجنتين واسبانيا
رباب الهواري

شهدت اللحظات التي أعقبت نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 أحداثًا مؤسفة، بعدما اندلعت اشتباكات قوية بين عدد من لاعبي منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب إثر فوزه بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب ميتلايف.
 

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، انطلقت احتفالات لاعبي المنتخب الإسباني والجهاز الفني داخل أرضية الملعب احتفالًا بالتتويج باللقب العالمي، في الوقت الذي خيمت فيه أجواء الحزن والإحباط على لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد خسارة المباراة النهائية وضياع حلم التتويج.

وفي خضم الاحتفالات، تصاعد التوتر سريعًا بين لاعبي المنتخبين، حيث دخل لياندرو باريديس في مشادة حادة مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني، قبل أن تتطور الأحداث إلى اشتباكات بالأيدي وسط حالة من الفوضى داخل أرضية الملعب، في مشهد أثار دهشة الجماهير الحاضرة.

وأظهرت اللقطات المتداولة باريديس وهو يتجه نحو مجموعة من لاعبي إسبانيا، لتندلع مواجهة مباشرة بينه وبين لاعب الوسط جافي، حيث تبادل الطرفان الدفع والاشتباك، قبل أن تتصاعد الأمور إلى تبادل اللكمات، ما أدى إلى سقوط جافي على أرضية الملعب وسط محاولات من اللاعبين والجهازين الفنيين لاحتواء الموقف.

وسارع عدد من لاعبي المنتخبين، إلى جانب أفراد الأجهزة الفنية والإدارية، للتدخل من أجل الفصل بين الطرفين ومنع اتساع دائرة الاشتباكات، بينما فرض رجال الأمن طوقًا حول مكان الواقعة للحيلولة دون تفاقم الأحداث واستعادة الهدوء داخل الملعب.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة عقب المباراة، خاصة أنها جاءت في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، التي شهدت منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة. ومن المنتظر أن يراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم تقرير حكم المباراة والمراقبين، إلى جانب اللقطات المصورة، من أجل الوقوف على جميع تفاصيل الواقعة واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات انضباطية بحق المتورطين، وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية


 

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