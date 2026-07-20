نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير

لم يقتصر نهائي كأس العالم 2026، الذي جمع بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، على المنافسة الرياضية، بل تحول إلى حدث عالمي استعرض أحدث صيحات الموضة بحضور عدد كبير من قادة الدول والمشاهير ونجوم الفن.

وخطفت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب الأنظار بإطلالة غير رسمية، حيث ارتدت سترة كاكي من تصميم الأمريكي توم براون، ونسقتها مع قميص من "جاب" وبنطال من "رالف لورين"، إضافة إلى نظارة شمسية وحذاء مريح، في اختيار مختلف عن إطلالاتها المعتادة ذات الكعب العالي.

وافتتحت المغنية الأمريكية جينيفر هدسون الأمسية بأداء النشيد الوطني الأمريكي مرتدية طقماً أبيض من تصميم توم براون، استوحى ألوانه من العلم الأمريكي، فيما وصل كأس البطولة داخل حقيبة صممتها دار الأزياء الفرنسية "لويس فويتون".

ومن الجانب الإسباني، حرصت العائلة المالكة على التعبير عن دعمها للمنتخب، إذ ارتدت الملكة ليتيزيا فستانًا أحمر من تصميم المصمم الإسباني أدولفو دومينغيز، بينما اختار الملك فيليب السادس بدلة داكنة مع ربطة عنق حمراء.

وشهدت المباراة أيضًا أول عرض فني بين شوطي نهائي كأس العالم، بمشاركة مادونا وشاكيرا وجاستن بيبر وفرقة "BTS"، في عرض استعراضي جمع بين الموسيقى والموضة على غرار عروض نهائي دوري كرة القدم الأمريكية.

واختارت شاكيرا فستانًا مستوحى من أجواء الكرنفال من تصميم دار "روبرتو كافالي"، بينما ظهرت مادونا بإطلالة من "سان لوران"، في حين ارتدى جاستن بيبر ملابس من علامته التجارية الخاصة، واعتمد أعضاء فرقة "BTS" أزياء رياضية بألوان الأحمر والأسود والأبيض.

كما شهدت المدرجات حضور عدد من أبرز المشاهير، بينهم ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وتيموثي شالاميه، وكايلي جينر، وعارضة الأزياء ويني هارلو، لتتحول المباراة إلى مناسبة جمعت بين كرة القدم والأزياء والترفيه على مستوى عالمي.