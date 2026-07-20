رقم تاريخي .. ريال مدريد أول نادٍ يصل إلى 100 هدف في كأس العالم

واصل نادي ريال مدريد تعزيز مكانته في سجلات كرة القدم العالمية بعدما أصبح أول نادي في التاريخ تصل حصيلة أهداف لاعبيه إلى 100 هدف في بطولة كأس العالم في إنجاز يعكس الحضور الاستثنائي للنادي الملكي على أكبر مسرح كروي للمنتخبات.

وجاء الإنجاز التاريخي بفضل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سجل الهدف السادس لمنتخب إنجلترا في شباك فرنسا خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال 2026 والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 6-4، ليمنح منتخب بلاده الميدالية البرونزية ويكتب في الوقت نفسه صفحة جديدة في تاريخ ريال مدريد.

ووفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا" المتخصصة فإن هدف بيلينجهام حمل الرقم 100 للاعبي ريال مدريد في تاريخ مشاركاتهم ببطولات كأس العالم ليصبح النادي الإسباني أول فريق يحقق هذا الرقم القياسي.

ريال مدريد يقدم ابرز نجوم العالم

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة العالمية التي يتمتع بها ريال مدريد الذي اعتاد على تقديم أبرز نجوم اللعبة عبر مختلف الأجيال حيث ساهم لاعبوه في صناعة العديد من اللحظات التاريخية داخل بطولة كأس العالم سواء مع منتخباتهم الأوروبية أو اللاتينية.

بيلينجهام يضع بصمته في كأس العالم

وانضم بيلينجهام إلى قائمة طويلة من نجوم ريال مدريد الذين تركوا بصمتهم في المونديال ليواصل النجم الإنجليزي الشاب كتابة اسمه بحروف من ذهب، بعدما جمع بين التألق مع ناديه ومنتخب بلاده، وأثبت أنه أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي.

ويعكس الوصول إلى حاجز 100 هدف حجم التأثير الذي فرضه ريال مدريد على تاريخ كأس العالم ليس فقط من خلال عدد لاعبيه المشاركين في البطولة، وإنما أيضا عبر مساهماتهم التهديفية ليؤكد النادي الملكي مجددا حضوره الدائم في أهم المحافل الكروية العالمية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.