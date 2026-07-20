قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة
نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير
رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك
نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل
مقترح برلماني لتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى في القاهرة 38
بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل
الشرق الأوسط على حافة الانفجار .. أمريكا تدفع بمقاتلات إف-35 وإف-16 مع تصاعد أزمة إيران
رباعي مصري يتألق بتصنيف نجوم كأس العالم 2026 .. إمام عاشور في المقدمة
إسقاط دين الضريبة العقارية في حالات الوفاة والإفلاس .. وإعفاء من مقابل التأخير بشروط محددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم تاريخي .. ريال مدريد أول نادٍ يصل إلى 100 هدف في كأس العالم

بيلينجهام
بيلينجهام
منتصر الرفاعي

واصل نادي ريال مدريد تعزيز مكانته في سجلات كرة القدم العالمية بعدما أصبح أول نادي في التاريخ تصل حصيلة أهداف لاعبيه إلى 100 هدف في بطولة كأس العالم في إنجاز يعكس الحضور الاستثنائي للنادي الملكي على أكبر مسرح كروي للمنتخبات.

وجاء الإنجاز التاريخي بفضل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سجل الهدف السادس لمنتخب إنجلترا في شباك فرنسا خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال 2026 والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 6-4، ليمنح منتخب بلاده الميدالية البرونزية ويكتب في الوقت نفسه صفحة جديدة في تاريخ ريال مدريد.

ووفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا" المتخصصة فإن هدف بيلينجهام حمل الرقم 100 للاعبي ريال مدريد في تاريخ مشاركاتهم ببطولات كأس العالم ليصبح النادي الإسباني أول فريق يحقق هذا الرقم القياسي.

ريال مدريد يقدم ابرز نجوم العالم 

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة العالمية التي يتمتع بها ريال مدريد الذي اعتاد على تقديم أبرز نجوم اللعبة عبر مختلف الأجيال حيث ساهم لاعبوه في صناعة العديد من اللحظات التاريخية داخل بطولة كأس العالم سواء مع منتخباتهم الأوروبية أو اللاتينية.

بيلينجهام يضع بصمته في كأس العالم 

وانضم بيلينجهام إلى قائمة طويلة من نجوم ريال مدريد الذين تركوا بصمتهم في المونديال ليواصل النجم الإنجليزي الشاب كتابة اسمه بحروف من ذهب، بعدما جمع بين التألق مع ناديه ومنتخب بلاده، وأثبت أنه أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي.

ويعكس الوصول إلى حاجز 100 هدف حجم التأثير الذي فرضه ريال مدريد على تاريخ كأس العالم ليس فقط من خلال عدد لاعبيه المشاركين في البطولة، وإنما أيضا عبر مساهماتهم التهديفية ليؤكد النادي الملكي مجددا حضوره الدائم في أهم المحافل الكروية العالمية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

نادي ريال مدريد كأس العالم جود بيلينجهام لمنتخب إنجلترا مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

باستوني

الهلال السعودي يستهدف ضم باستوني.. وإنتر الإيطالي يتمسك ببقاء مدافعه

محمد صلاح

زوجة صلاح كلمة السر.. آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع مو

خالد الغندور

لفتة إنسانية.. خالد الغندور يحث على الرفق بحيوانات الشارع في حر الصيف

بالصور

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد