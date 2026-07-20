الشرق الأوسط على حافة الانفجار .. أمريكا تدفع بمقاتلات إف-35 وإف-16 مع تصاعد أزمة إيران

تعزز الولايات المتحدة وجودها الجوي في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران.

ووفقًا لمسؤول أمريكي، تخطط الولايات المتحدة لإرسال طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف-16 وإف-35 من قواعدها في أوروبا، بالإضافة إلى طائرات تزويد بالوقود جوًا إضافية.

وأفاد مصدر إسرائيلي بوصول عشرات الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، وما زالت في طريقها للوصول. وخلال عملية مارس، بلغ عدد الطائرات المزودة بالوقود نحو 94 طائرة، ثم انخفض إلى 40 طائرة، ولكنه بدأ في الارتفاع منذ الأسبوع الماضي، بحسب المصدر نفسه.

ويمكن لهذه الموارد الإضافية أن تُوسع خيارات الرئيس دونالد ترامب في ظل دراسته لكيفية المضي قدمًا في هذا الصراع المتصاعد.

وتلقى ترامب الأسبوع الماضي إحاطة في غرفة العمليات حول خيارات تصعيد الحرب. وقد درس إمكانية الاستيلاء على جزيرة خارك، وهي مركز تصدير إيراني رئيسي، أو قصف المنشآت النووية الإيرانية في جبل بيك آكس.

لكن ترامب لم يستبعد تماماً السعي إلى حل دبلوماسي، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليلاً إن الباب لا يزال مفتوحاً للعودة إلى طاولة المفاوضات.