إيران تطلق تهدد أمريكا: سنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا

أطلقت إيران، تهديدات جديدة للولايات المتحدة والدول الداعمة لها، اليوم الإثنين، مؤكدة أنها سترد بقوة على أي تحرك يستهدفها، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه سيواصل الدفاع عن أمن البلاد واستقلالها، مؤكدا أن طهران لن تربط مستقبلها بما وصفه بـ"وعود الأعداء"، وأنها ستواصل الاعتماد على قدراتها الذاتية في مواجهة التهديدات.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رسالة منسوبة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، تعهد فيها بـ"تلقين الولايات المتحدة درسا لن تنساه"، مؤكدًا أن أي اعتداء جديد سيواجه برد يهدف إلى منع تكراره.

وفي السياق ذاته، حذر متحدث عسكري إيراني من استخدام مضيق هرمز لنقل معدات عسكرية تُستخدم ضد إيران، مشيرًا إلى أن الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة ضد طهران قد تواجه صعوبات في المرور عبر المضيق.

وأكد الجيش الإيراني، بحسب التقرير، أن تحقيق "ردع كامل" يمثل أولوية، معتبرًا أن غياب الردع قد يشجع الولايات المتحدة على تنفيذ هجمات جديدة ضد الأراضي الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوتر، وسط تعثر المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الخليج.