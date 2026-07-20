البحرين: عدوان إيران استهدف أجهزة الملاحة الجوية المدنية للبلاد بمسيرات

أفاد الطيران المدني البحريني بأن عدوان إيران استهدف أجهزة الملاحة الجوية المدنية للبلاد بطائرات مسيرة.

من جانبها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، التي استهدفت البحرين اليوم.

وقالت القيادة العامة في بيان، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، المواطنين والمقيمين في البحرين، إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورا.