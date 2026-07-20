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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ..تل 4 أشخاص وإصابة 48 آخرين في غارات روسية على خاركيف الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، مقـ..تل 4 أشخاص وإصابة 48 آخرين بينهم طفل جراء غارات روسية على منطقة خاركيف في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، أوكرينفورم، أن القوات الروسية استهدفت المنطقة بواسطة 4 صواريخ و69 طائرة مسيرة، وقنبلة جوية موجهة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 48 آخرين.

في السياق، ارتفع عدد القتلى إثر الاستهداف الروسي لسفينة شحن دولية بصواريخ قبالة السواحل الأوكرانية إلى 10 أشخاص.
من ناحية أخرى، أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إسقاط 81 من أصل 94 طائرة مسيرة روسية خلال الليلة الماضية.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متواصلا في الهجمات المتبادلة، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينما تواصل روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية، وفي مقدمتها العاصمة كييف.

السلطات الأوكرانية غارات روسية أوكرانيا مسيرة الطائرات المسيرة

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