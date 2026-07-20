القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار قواتها في حالة تأهب قصوى ضد إيران

أ ش أ

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها تظل في حالة تأهب قصوى، وتركيز عال، وقوة فتاكة، وجاهزية تامة.

وأعلنت (سنتكوم)، أن قواتها "اختتمت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وذلك الليلة الماضية الساعة 10 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وقد بدأت (سنتكوم) آخر موجة من الضربات الجوية ضد إيران الليلة الماضية (الساعة 7 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، في الليلة التاسعة على التوالي.

وكان مسئولون أمريكيون، رفضوا الكشف عن هويتهم، قد صرحوا بأنه يجرى إرسال طائرات مقاتلة أمريكية متمركزة في المملكة المتحدة وألمانيا إلى الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤولون، الذين لم يسمح لهم بمناقشة الأمور العملياتية علنا، لصحيفة (نيويورك تايمز) الليلة الماضية، أنه يجرى إرسال مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" متمركزة في ألمانيا، وطائرات شبح من طراز "إف-35" قادمة من بريطانيا إلى الشرق الأوسط، مؤكدين أن طائرات إضافية للتزود بالوقود في طريقها إلى المنطقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار إعادة نشر الطائرات قد صدر قبل الهجوم الإيراني الذي وقع الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين، وفقدان جندي أمريكي آخر، وإصابة العديد من الجنود الآخرين.

جاء هذا الهجوم في إطار سلسلة من الضربات المتبادلة التي استمرت أسبوعا كاملا، مما دفع الولايات المتحدة إلى شن هجمات انتقامية قال الجيش إنها تهدف جزئيا إلى معاقبة قوات الحرس الثوري الإيراني بسرعة.

ويتواجد حاليا 50 ألف جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط.