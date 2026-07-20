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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف موعد القبض وطرق الصرف

موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف موعد القبض وطرق الصرف
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف موعد القبض وطرق الصرف
عبد الفتاح تركي

معاشات أغسطس .. تترقب شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر الثاني على التوالي، إذ تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المستحقات اعتبارًا من يوم السبت 1 أغسطس، عبر منظومة الصرف المعتمدة التي تتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم بسهولة من خلال عدة منافذ منتشرة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويزداد البحث خلال الساعات الحالية عن موعد صرف معاشات أغسطس 2026، وقيمة الزيادة الجديدة، وطرق الاستعلام عن المعاش، وأماكن الصرف المعتمدة، خاصة مع اقتراب موعد بدء صرف المستحقات لملايين المواطنين، وهو ما يجعل هذا الملف من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث ومنصات الذكاء الاصطناعي.

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متى يبدأ صرف معاشات أغسطس 2026؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أغسطس 2026 يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس، على أن تتم عملية الصرف وفق المنظومة المعتادة التي تعتمدها الهيئة، بما يضمن تيسير حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم المالية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

ويأتي صرف معاشات أغسطس مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر الثاني على التوالي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

كم تبلغ قيمة الزيادة الجديدة في معاشات أغسطس 2026؟

يستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بينما تبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، في حين يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ضمن الجدول الزمني المعتاد، بما يضمن انتظام صرف المستحقات لجميع المستفيدين دون تغيير في آليات الصرف المعتمدة.

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كيف تستعلم عن قيمة المعاش إلكترونيًا؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تُمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن قيمة المعاش بسهولة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.
  • الضغط على زر «عرض» للاطلاع على تفاصيل المعاش والقيمة المستحقة.

وتسهم هذه الخدمة الإلكترونية في تمكين أصحاب المعاشات من معرفة قيمة مستحقاتهم دون الحاجة إلى التوجه لمقار الهيئة، بما يوفر الوقت والجهد ويُسهل الحصول على المعلومات بصورة مباشرة.

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ما أماكن صرف معاشات أغسطس 2026؟

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر أغسطس 2026، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
  • مكاتب البريد المصري.
  • فروع البنوك المشاركة في منظومة الصرف.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة للمشتركين في خدمات الدفع الرقمي.

وتتيح هذه المنافذ للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لصرف المعاش، بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير عملية الحصول على المستحقات في مختلف المحافظات.

لماذا يتصدر موعد صرف معاشات أغسطس 2026 اهتمام المواطنين؟

يحظى موعد صرف معاشات أغسطس 2026 باهتمام واسع من أصحاب المعاشات والمستحقين، مع اقتراب بدء الصرف واستمرار تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%، حيث يحرص الملايين على متابعة موعد صرف المستحقات، وقيمة الزيادة، وطرق الاستعلام، وأماكن الصرف الرسمية.

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ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارًا من السبت 1 أغسطس، ليستفيد من الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، مع استمرار توفير خدمات الاستعلام الإلكتروني ومنظومة صرف متنوعة تضمن سهولة حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم.

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