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عمال الشارع في أمان.. تفاصيل قرار ضم المهن الحرة والدليفري للمعاشات والتأمينات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عمال الشارع في أمان.. تفاصيل قرار ضم المهن الحرة والدليفري للمعاشات والتأمينات

عمال الدليفري
عمال الدليفري
قسم الخدمات

​في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية في مصر، تدرس الحكومة بتوجيهات رئاسية، إقرار حزمة ضوابط وحوافز جديدة تهدف إلى إدخال فئات واسعة من أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، وعلى رأسهم عمال خدمات التوصيل "الدليفري" والعاملين عبر المنصات الإلكترونية، تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.  

و​يأتي هذا التحرك عقب اجتماع موسع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة مبادرات تيسير وتحفيز دمج عمال الشارع والمهن الحرة والمصريين بالخارج في منظومة التأمين الاجتماعي لضمان حياة كريمة ومعاش مستقبلي لهم.  

الدليفري

​أولاً: عمال "الدليفري" على رادار التأمينات لأول مرة

و​يُعد قطاع خدمات التوصيل (الدليفري) عبر المنصات التطبيقية أحد أسرع القطاعات نموًا، وظل لسنوات طويلة دون إطار تأميني رسمي يحمي العاملين فيه من مخاطر الطريق والتقدم في السن. وتشمل الترتيبات الحكومية والبرلمانية المقترحة مؤخرًا الآتي:  

​التنسيق المشترك: تنسيق معلن بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي العمل والاتصالات لتقنين أوضاع شركات والمنصات الإلكترونية العاملة في مجال خدمات التوصيل.  

​صيغة الاشتراك التأميني: تدرس الحكومة مقترحًا بإدراج عمال "الدليفري" ضمن فئة عمال المقاولات، أو إلزام الشركات والمنصات الرقمية بالإخطار عن العاملين لديها وتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا وضد إصابات العمل.  

​التأمين ضد الحوادث: تفعيل بوليصة تأمين ضد الحوادث وإصابات العمل نظرًا لخطورة المهنة وتواجد السائقين المستمر في الشارع.  

خدمة الدليفري

​ثانياً: حوافز وتيسيرات لأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة

و​تسعى الحكومة لتقديم تيسيرات غير مسبوقة لجذب الفئات غير المؤمن عليها طواعية، وتتضمن التوجهات الجديدة:  

​آليات عمل مرنة: تبسيط إجراءات الاشتراك والتسجيل التأميني لأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة لتقليل البيروقراطية وتسهيل دفع الاشتراكات شهريًا.  

​تعميم النماذج الناجحة: استلهام تجربة التأمين على "عمال النقل البري" (التي حققت نسبة امتثال تجاوزت 99% بفضل ربط الاشتراك التأميني بإجراءات ترخيص المركبات في المرور) لتطبيق أفكار مشابهة مع المهن الحرة الأخرى.  

​توسيع المظلة التأمينية: تشمل الخطط الجديدة إدراج أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية.  

خدمة السيارة الدليفري.. غسيل وصيانة من اى مكان فى مصر

​ثالثاً: شروط وقواعد الاستفادة من "معاش المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة"

و​وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، يمكن لأي عامل بالمهن الحرة أو عمالة غير منتظمة الاشتراك في التأمينات للاستفادة من معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بالخطوات التالية:  

​التقدم بالمستندات: يتوجه العامل لمكتب التأمينات التابع له ومعه صورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إثبات المهنة أو بيان بتدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية.  

​تحديد فئة الاشتراك: يقوم المؤمن عليه باختيار فئة الدخل الشهري التي يرغب في الاشتراك بها من جدول فئات الدخل المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.  

​حصة الاشتراك: يلتزم المشترك بسداد حصته التأمينية بانتظام للاستفادة الكاملة من المزايا عند بلوغ سن المعاش أو في حالات العجز والوفاة.  

نادية عبد الصمد - سيدة الدليفري

​رابعاً: هل مزاولة "المهن الحرة" توقف المعاش الأساسي؟

وحسمت وزارة التضامن الاجتماعي الجدل المثار مرارًا حول مدى تأثير ممارسة مهنة حرة على استمرار صرف المعاش للمتقاعدين؛ حيث أكدت الحكومة رسميًا أنه لا صحة مطلقًا لوقف صرف المعاش المستحق حال مزاولة صاحبه لمهنة حرة. 

وشددت الوزارة على أن حقوق أصحاب المعاشات مصونة بموجب القانون ولا يجوز حرمان أي مواطن من معاشه المستحق بأي حال من الأحوال.  

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