لسكان الجيزة.. قطع المياه 6 ساعات عن هذه المناطق

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات متواصلة عن عدد واسع من المناطق الحيوية بالمحافظة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف ليل غدا الجمعة الموافق 17 يوليو 2026، وحتى الساعة 6:00 صباح بعد غد السبت الموافق 18 يوليو 2026.

​وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ حلول فنية عاجلة لرفع كفاءة الشبكات، وتحسين مستوى الخدمة، والتعامل السريع مع شكاوى ضعف ضغوط المياه التي واجهها المواطنون مؤخرًا.

​تفاصيل الأعمال الفنية

و​أرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى البدء في أعمال ربط خط مياه رئيسي هام؛ حيث سيتم ربط خط مياه قطر 1000 مم المار بشارع بهجت الشوربجي، بخط مياه آخر قطر 300 مم بشارع التحرير في منطقة كفر طهرمس.

وتستهدف هذه الخطوة تحسين ضغوط تدفق المياه بشكل جذري بالمنطقة والمناطق المحيطة بها فور الانتهاء من ربط الشبكات.

​خريطة المناطق المتأثرة بالانقطاع

و​أشارت شركة مياه الجيزة إلى أن أعمال الربط ستتطلب قطع الخدمة مؤقتًا عن المناطق التالية:

​خلف الغاز، وراق العرب، ومدينة السادات.

​عزبة المفتي، وبشتيل البلد، وبشتيل لعبة.

​مدينة الأمل، وعزبة المطار، ومساكن المطار.

​جزء من أرض الحداد.

​بولاق الدكرور، وزنين، ومنطقة ترعة الزمر.

​شارع ناهيا، وشارع أكتوبر، وشارع همفرس.

​منطقة ترعة عبدالعال، وترعة عبدالعال (2)، بالإضافة إلى منطقة كفر طهرمس.

​خطة الطوارئ وتدابير الشركة

و​طمأنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين باتخاذها التدابير اللازمة للحد من تأثير الانقطاع المؤقت عبر الإجراءات التالية:

​سيارات مياه مجانية: ستوفر الشركة سيارات محملة بمياه الشرب النقية والصالحة للشرب للتنقل في الشوارع والمناطق المتأثرة طوال فترة الـ 6 ساعات.

​الخط الساخن (125): دعت الشركة المواطنين الذين يحتاجون إلى توجيه سيارات المياه إلى مناطقهم للاتصال الفوري بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول لتلبية طلباتهم فوراً.

​تنبيه هام للمواطنين والمؤسسات:

وأهابت الشركة بجميع المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة، فضلاً عن أصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات الخدمية، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتدبير احتياجاتهم الكافية من المياه لتغطية فترة الانقطاع وحتى عودة الضخ بصورة طبيعية صباح السبت.

قطع المياه عن 5 مناطق بالمقطم

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدد من المناطق الحيوية بهضبة المقطم على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ويأتي هذا الإجراء تلبيةً لطلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بهدف تمكينها من إنهاء أعمال التوسعات بمحطة الصرف الصحي بالمقطم، وتشغيل الخط القديم بعد ربطه بالخط الجديد ضمن مشروع تحسين الصرف الصحي بالمنطقة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أوضحت الشركة في بيانها أن خريطة الانقطاع ستشمل 5 مناطق رئيسية في المقطم وهي:

الهضبة العليا. مساكن الزلزال. منطقة الأسمرات. جولدن جيتس. آرت سيتي.

جدول ومواعيد انقطاع المياه (على مرحلتين)

لتخفيف الأثر على المواطنين، سيتم تنفيذ قطع المياه خلال فترات المساء والليل على مرحلتين وفقاً للجدول التالي:

المرحلة الأولى: الخميس 16 يوليو 2026 (10:00 مساءً) إلى الجمعة 17 يوليو 2026 (6:00 صباحاً).. 8 ساعات متواصلة

المرحلة الثانية: الجمعة 17 يوليو 2026 (10:00 مساءً) إلى السبت 18 يوليو 2026 (6:00 صباحاً).. 8 ساعات متواصلة