قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة
الأزهر يدين جريمة الطعن البشعة لمسلم في ولاية يوتا الأمريكية
الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟
كيفية التوبة إلى الله من جميع الذنوب.. خالد الجندي يوضح الشروط
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه
شوبير يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
بعد أزمة فيديو الشرقية.. مصطفى كامل يمنع دخول الموبايلات لمكتبه
نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
وكيل "سياحة النواب": مبادرة "يلا الساحل" نموذج لتعزيز فكرة ترويج المناطق السياحية داخليا وخارجيا
الأرجنتين تعيد أمجاد مارادونا.. إنجاز تاريخي بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لسكان الجيزة.. قطع المياه 6 ساعات عن هذه المناطق

قطع المياه
قطع المياه
قسم الخدمات

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات متواصلة عن عدد واسع من المناطق الحيوية بالمحافظة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف ليل غدا الجمعة الموافق 17 يوليو 2026، وحتى الساعة 6:00 صباح بعد غد السبت الموافق 18 يوليو 2026.

​وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ حلول فنية عاجلة لرفع كفاءة الشبكات، وتحسين مستوى الخدمة، والتعامل السريع مع شكاوى ضعف ضغوط المياه التي واجهها المواطنون مؤخرًا.

قطع المياه

​تفاصيل الأعمال الفنية

و​أرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى البدء في أعمال ربط خط مياه رئيسي هام؛ حيث سيتم ربط خط مياه قطر 1000 مم المار بشارع بهجت الشوربجي، بخط مياه آخر قطر 300 مم بشارع التحرير في منطقة كفر طهرمس. 

وتستهدف هذه الخطوة تحسين ضغوط تدفق المياه بشكل جذري بالمنطقة والمناطق المحيطة بها فور الانتهاء من ربط الشبكات.

​خريطة المناطق المتأثرة بالانقطاع

و​أشارت شركة مياه الجيزة إلى أن أعمال الربط ستتطلب قطع الخدمة مؤقتًا عن المناطق التالية:

  • ​خلف الغاز، وراق العرب، ومدينة السادات.
  • ​عزبة المفتي، وبشتيل البلد، وبشتيل لعبة.
  • ​مدينة الأمل، وعزبة المطار، ومساكن المطار.
قطع المياه
  • ​جزء من أرض الحداد.
  • ​بولاق الدكرور، وزنين، ومنطقة ترعة الزمر.
  • ​شارع ناهيا، وشارع أكتوبر، وشارع همفرس.
  • ​منطقة ترعة عبدالعال، وترعة عبدالعال (2)، بالإضافة إلى منطقة كفر طهرمس.

​خطة الطوارئ وتدابير الشركة

و​طمأنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين باتخاذها التدابير اللازمة للحد من تأثير الانقطاع المؤقت عبر الإجراءات التالية:

سيارات مياه مجانية: ستوفر الشركة سيارات محملة بمياه الشرب النقية والصالحة للشرب للتنقل في الشوارع والمناطق المتأثرة طوال فترة الـ 6 ساعات.

الخط الساخن (125): دعت الشركة المواطنين الذين يحتاجون إلى توجيه سيارات المياه إلى مناطقهم للاتصال الفوري بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول لتلبية طلباتهم فوراً.

قطع المياه عن مناطق بالجيزة

​تنبيه هام للمواطنين والمؤسسات:

وأهابت الشركة بجميع المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة، فضلاً عن أصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات الخدمية، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتدبير احتياجاتهم الكافية من المياه لتغطية فترة الانقطاع وحتى عودة الضخ بصورة طبيعية صباح السبت.

قطع المياه عن 5 مناطق بالمقطم

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدد من المناطق الحيوية بهضبة المقطم على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة. 

ويأتي هذا الإجراء تلبيةً لطلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بهدف تمكينها من إنهاء أعمال التوسعات بمحطة الصرف الصحي بالمقطم، وتشغيل الخط القديم بعد ربطه بالخط الجديد ضمن مشروع تحسين الصرف الصحي بالمنطقة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أوضحت الشركة في بيانها أن خريطة الانقطاع ستشمل 5 مناطق رئيسية في المقطم وهي:

قطع المياه
  1. الهضبة العليا.
  2. مساكن الزلزال.
  3. منطقة الأسمرات.
  4. جولدن جيتس.
  5. آرت سيتي.

جدول ومواعيد انقطاع المياه (على مرحلتين)

لتخفيف الأثر على المواطنين، سيتم تنفيذ قطع المياه خلال فترات المساء والليل على مرحلتين وفقاً للجدول التالي:

المرحلة الأولى: الخميس 16 يوليو 2026 (10:00 مساءً) إلى الجمعة 17 يوليو 2026 (6:00 صباحاً).. 8 ساعات متواصلة

المرحلة الثانية: الجمعة 17 يوليو 2026 (10:00 مساءً) إلى السبت 18 يوليو 2026 (6:00 صباحاً).. 8 ساعات متواصلة

مياه الشرب قطع المياه مياه الجيزة مياه القاهرة انقطاع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

يوسف بطرس غالي: الغربة ليست وطنًا مهما كانت جميلة.. ومصر كانت أكثر ما اشتقت إليه

الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

يوسف بطرس غالي: فوجئت باستقبال أحمد كجوك لي في مطار القاهرة.. وكانت لحظة خففت عني الكثير

الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

غالي: النظام الاقتصادي العالمي يواجه أزمة بلا بديل.. وترامب أطاح بقواعده

بالصور

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد