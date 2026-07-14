بفائدة 18% ثابتة| أعلى شهادة إدخار في مصر.. تفاصيل

تصدّر البنك التجاري الدولي (CIB) قائمة البنوك الأعلى عائدًا على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت.

جاء ذلك بعد قرار البنك رفع سعر الفائدة على شهادته الثلاثية بمقدار 0.5%، ليصل العائد إلى 18% سنويًا بدلاً من 17.5%.

تأتي هذه التحركات السريعة من البنك التجاري الدولي لقطع الطريق على منافسيه التقليديين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين كانا قد أعلنا مؤخرًا عن رفع العائد على شهاداتهما الثلاثية الثابتة إلى 17.85% سنويًا.

​البنك المركزي يحافظ على "الهدوء" والبنوك تتحرك

و​تأتي قرارات البنوك بإعادة تسعير أوعيتها الادخارية في وقت آثرت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2026، لتستقر عند مستوياتها البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض.

ورغم هذا التثبيت، سارعت البنوك التجارية إلى تحسين عروضها لتعزيز قدرتها التنافسية وتجنب خروج الودائع.

​تفاصيل شهادة "بريميوم" الثلاثية من CIB

​وبموجب التعديل الجديد، أصبحت شهادة "بريميوم" الثلاثية المقدمة من البنك التجاري الدولي الخيار الاستثماري الأبرز في السوق حاليًا لأصحاب العوائد الثابتة. وتأتي تفاصيل الشهادة على النحو التالي:

مدة الشهادة: 3 سنوات

3 سنوات سعر العائد: 18% سنويًا (ثابت)

18% سنويًا (ثابت) دورية صرف العائد: شهريًا

شهريًا الحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه مصري

50 ألف جنيه مصري الاقتراض بضمان الشهادة: متاح (وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالبنك)

متاح (وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالبنك) الاسترداد المبكر: متاح بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار (مع تطبيق غرامة الاسترداد)

و​بهذا القرار، يتربع البنك التجاري الدولي (CIB) منفردًا على عرش الفائدة الثابتة للشهادات الثلاثية بفارق طفيف ولكنه حاسم:

​البنك التجاري الدولي (CIB): 18% سنويًا (يصرف شهريًا).

​البنك الأهلي وبنك مصر: 17.85% سنويًا.

ويمثل العائد الجديد (18%) فرصة جاذبة للمواطنين الراغبين في تأمين قنوات استثمارية آمنة وذات تدفق نقدي شهري مستقر ومضمون على مدار ثلاث سنوات، وسط بيئة اقتصادية تشهد منافسة شرسة للاستحواذ على فوائض السيولة لدى الأفراد.

شهادة من البنك الأهلي بحد أدنى 1000 جنيه

من ناحية أخري يواصل البنك الأهلي، تقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار لعام 2026، والتي تتيح خيارات استثمارية واسعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، بدءًا من حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

​يأتي استمرار هذه الأوعية الادخارية في ظل القرار الأخير للبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مبقيًا على سعر عائد الإيداع عند مستوى 19% وسعر الإقراض عند 20%، وهو ما دفع البنوك الوطنية، وفي مقدمتها البنك الأهلي، إلى الحفاظ على استقرار عوائد شهاداتها لتوفير ملاذات آمنة ومربحة للمدخرين.

و​تتميز شهادات البنك الأهلي المصري بمرونة عالية من حيث مدد الاستثمار ودورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، أو سنوي)، مما يجعلها الخيار الأول للمواطنين الراغبين في تأمين دخل دوري مستقر.

وبفضل إتاحة الشراء بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه فقط، نجح البنك في استقطاب صغار المدخرين إلى جانب كبار المستثمرين.