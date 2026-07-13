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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد تثبيت الفائدة.. شهادة من البنك الأهلي بحد أدنى 1000 جنيه

البنك الأهلي
البنك الأهلي
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يواصل البنك الأهلي، تقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار لعام 2026، والتي تتيح خيارات استثمارية واسعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، بدءًا من حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

و​يأتي استمرار هذه الأوعية الادخارية في ظل القرار الأخير للبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مبقيًا على سعر عائد الإيداع عند مستوى 19% وسعر الإقراض عند 20%، وهو ما دفع البنوك الوطنية، وفي مقدمتها البنك الأهلي، إلى الحفاظ على استقرار عوائد شهاداتها لتوفير ملاذات آمنة ومربحة للمدخرين.

شهادات البنك الأهلي

​مرونة استثمارية تناسب الجميع

و​تتميز شهادات البنك الأهلي المصري بمرونة عالية من حيث مدد الاستثمار ودورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، أو سنوي)، مما يجعلها الخيار الأول للمواطنين الراغبين في تأمين دخل دوري مستقر. 

وبفضل إتاحة الشراء بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه فقط، نجح البنك في استقطاب صغار المدخرين إلى جانب كبار المستثمرين.

​أبرز المزايا والخدمات المصرفية المصاحبة:

​الاقتراض بضمان الشهادة: يتيح البنك إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض بضمان الشهادات وفقًا لتعليمات البنك السارية.

​بطاقات الائتمان: يمكن للمشترين إصدار بطاقات ائتمانية بمختلف أنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادات البنك الأهلي المصري

​قنوات الشراء الرقمية: يمكن للمواطنين شراء الشهادات بكل سهولة عبر تطبيق "الأهلي نت" أو "الأهلي موبايل"، دون الحاجة لزيارة الفروع وتجنب الازدحام.

ويُعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إشارة لاستقرار السوق النقدي مؤقتًا، مما يجعل الاستثمار في الشهادات ذات العائد الثابت المطروحة حاليًا فرصة مثالية لتثبيت الأرباح وحماية المدخرات من التقلبات المستقبلية.

تثبيت أسعار الفائدة الأساسية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%. 

البنك الأهلي يحذر ملايين العملاء من هذا الفعل.. ما القصة؟

ويعكس هذا القرار توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية وتقييم مسار معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة بعد دورة التيسير النقدي التي استهل بها البنك بداية العام بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي.

تحقيق التوازن بين الضغوط التضخمية وتحفيز بيئة الاستثمار 

ويأتي هذا التثبيت كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح الضغوط التضخمية وتحفيز بيئة الاستثمار الإنتاجي، حيث ترى اللجنة أن الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية يسهم في تهدئة الأسواق وضمان وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى طاقته القصوى تدريجياً. 

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا

كما يرى خبراء ومحللون أن ثبات أسعار الفائدة في القطاع المصرفي يمنح مجتمع الأعمال والمصنعين رؤية أكثر وضوحاً للتخطيط المالي وتكلفة التمويل، بالتوازي مع التوقعات التي تشير إلى اقتراب معدلات التضخم من مستهدفاتها الرسمية على المدى المتوسط.

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