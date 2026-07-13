مسابقة لتحدي صناعة الأفلام خلال 72 ساعة.. تفاصيل

أعلن مهرجان ميدفست مصر عن إطلاق مسابقة "تحدي صناعة الأفلام خلال 72 ساعة"، ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.



وأوضح المهرجان أن باب التقديم للمسابقة مفتوح حاليًا ولغاية 23 يوليو الجاري، حيث يتطلب التحدي من المشاركين كتابة وتصوير ومونتاج فيلم قصير خلال 72 ساعة فقط، باستخدام عناصر إبداعية سيتم الإعلان عنها يوم 30 يوليو، على أن يكون آخر موعد لتسليم الأفلام هو 2 أغسطس. وستُعرض الأفلام المختارة ضمن فعاليات المهرجان.



وتصل قيمة الجائزة الكبرى إلى 40 ألف جنيه مصري تُمنح للمخرج الفائز، إلى جانب جوائز أخرى لأفضل تصوير وأفضل ممثل أو ممثلة وأفضل مونتير أو مونتيرة.



وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة متاحة لجميع المصريين والعرب المقيمين في مصر، دون اشتراط خبرة سينمائية سابقة، حيث سيعتمد التقييم بشكل أساسي على قوة الفكرة، وجودة السرد، والعمل الجماعي.