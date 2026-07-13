دعوات للأجانب المقيمات فى البلاد بالزواج من المصريين.. القبض على صاحب الحساب المشبوه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بتوجيه الدعوة للسيدات الأجانب الراغبات فى الزواج من الشباب العربى بالتواصل معه على حسابه الخاص بزعم قدرته على تدبير ذلك من المصريين ما بين أعمار (18 وحتى 50 سنة).





بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (سائق توك توك "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه خلال شهر يونيو المنقضى ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .