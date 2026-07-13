الأوقاف تنظم يوما توعويا لتعزيز الصحة النفسية للمرأة ضمن مبادرة إحنا سندك

نظمت وزارة الأوقاف، من خلال وحدة تكافؤ الفرص، يومًا توعويًّا لتعزيز الصحة النفسية للمرأة ضمن مبادرة «إحنا سندك»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار اهتمام الوزارة بالارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية، وترسيخ ثقافة الوقاية والدعم النفسي بين العاملين.

تنظيم يوم توعوي لتعزيز الصحة النفسية للمرأة ضمن مبادرة «إحنا سندك»

وأُقيمت فعاليات اليوم التوعوي بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، اليوم الاثنين الموافق ١٣ من يوليو ٢٠٢٦م، بإشراف الأستاذة هبة بيومي - مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف، وبمشاركة نخبة من المتخصصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار مبادرة «إحنا سندك» التي تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأوقاف، وتهدف إلى دعم المرأة نفسيًّا واجتماعيًّا، ونشر الوعي بمفاهيم الصحة النفسية، وتعزيز جودة الحياة، من خلال برامج توعوية وتثقيفية تسهم في بناء بيئة عمل إيجابية، وترسخ ثقافة العناية بالصحة النفسية.

واستُهلت الفعاليات بمحاضرة للدكتورة سحر مجدي - منسق مبادرة «صحتك سعادة» بالإدارة العامة للمبادرات الصحية، بعنوان: «خدمات مبادرة صحتك سعادة»، استعرضت خلالها أهداف المبادرة، والخدمات التي تقدمها في مجال دعم الصحة النفسية، وآليات الاستفادة منها.

كما قدمت الدكتورة بسمة أحمد - مسئول المبادرات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونائب وحدة صحة المرأة، محاضرة بعنوان: «العناية بالنفس ونمط الحياة الصحي»، تناولت خلالها أهمية تبني السلوكيات الصحية، ودورها في تعزيز الصحة النفسية، وتحقيق التوازن بين الجوانب النفسية والجسدية.

وقدمت الدكتورة سمر فؤاد - مدير إدارة صحة المرأة، ومدير إدارة التدريب، محاضرة بعنوان: «الأعراض النفسجسدية للسيدات... متى نطلب المساعدة؟»، أوضحت خلالها أبرز المؤشرات النفسية والجسدية التي تستدعي اللجوء إلى المختصين، مؤكدة أهمية التشخيص المبكر، والحصول على الدعم النفسي في الوقت المناسب.

ويأتي تنظيم هذا اليوم التوعوي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتنفيذ برامج نوعية تُعنى بالصحة النفسية وجودة الحياة، وتدعم جهود وحدة تكافؤ الفرص في رعاية المرأة وتمكينها نفسيًّا ومجتمعيًّا من خلال مبادرة «إحنا سندك»، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل إيجابية وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين.