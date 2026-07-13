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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية» بـ 3588 مسجدا

فعاليات برنامج "المساجد المحورية"
فعاليات برنامج "المساجد المحورية"
عبد الرحمن محمد
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واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج "المساجد المحورية" بمختلف محافظات الجمهورية، حيث عقدت أمس الأحد الموافق 12 من يوليو 2026م لقاءات دعوية وتثقيفية في (3588) مسجدًا.

 وذلك في إطار خطتها الدعوية الهادفة إلى تعزيز دور المسجد في التوعية المجتمعية، وتوسيع دائرة التواصل المباشر بين الأئمة والجمهور، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، ونشر الفكر الوسطي المستنير.


وتناولت اللقاءات موضوع: "حقوق الطفل في الرضاعة"، تأكيدًا لعناية الإسلام البالغة بالطفل منذ مراحل تكوينه الأولى وحتى اكتمال نموه، وحرصه على كفالة حقوقه ورعايته صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. 


وأوضح العلماء أن الرضاعة الطبيعية حق أصيل للطفل، لما لها من أثر بالغ في توفير الغذاء المتكامل، وتعزيز مناعته، وترسيخ الروابط العاطفية بينه وبين أمه، فضلًا عن أن الشريعة الإسلامية نظمت أحكامها بما يضمن مصلحة الطفل، وأوجبت على الوالدين القيام بمسؤولياتهما في هذا الشأن.


وأكدت وزارة الأوقاف أن برنامج "المساجد المحورية" يُعد أحد أبرز البرامج التنفيذية لخطتها الدعوية، لما يوفره من حضور ميداني فاعل للأئمة داخل القرى والمدن، ويسهم في تناول القضايا المجتمعية والفكرية بروح علمية تجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع، بما يعزز مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ منظومة القيم والأخلاق.

الهدف من البرنامج 

وأضافت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تفعيل الدور التربوي والثقافي للمساجد، وتعزيز رسالتها في بناء الوعي الرشيد، وترسيخ ثقافة المسؤولية والانتماء، والإسهام في إعداد أجيال واعية قادرة على خدمة دينها ووطنها ومجتمعها.


ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى تعظيم رسالة المسجد، وتفعيل دوره الحضاري والتنويري، والإسهام في نشر الوعي الرشيد، وترسيخ القيم والأخلاق، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان والمجتمع.

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