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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
رنا عصمت
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يُعد شرب الماء عادة يومية أساسية للحفاظ على صحة الجسم، لكن المفاجأة أن كثيرين يقعون في أخطاء شائعة عند شرب الماء قد تقلل من فوائده أو تؤثر سلبًا على الصحة، خاصة عند تناولها أثناء الاكل .

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إلا أن شرب الماء أثناء الأكل له بعض التأثيرات السلبية على الهضم، مثل:

-تخفيف تركيز الإنزيمات الهاضمة:
مثل إنزيم الليبيز المسؤول عن هضم الدهون.

-حدوث ارتباك في عملية الهضم:
يميل الطعام إلى أن يختلط بالماء بكميات كبيرة، ما قد يبطئ عملية الهضم.

-ضعف امتصاص العناصر الغذائية:
الماء أثناء الأكل قد يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام.

-ـ الإكثار من شرب الماء أثناء تناول الطعام:
تشير بعض التقارير إلى أن شرب كميات كبيرة من الماء خلال الوجبات قد يخفف من أحماض المعدة، ما يؤثر على عملية الهضم ويسبب عسر هضم وانتفاخ.

نصيحة الخبراء

وينصح الخبراء بشرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم، ومراقبة لون البول كدليل على الترطيب الجيد، حيث يشير اللون الفاتح عادةً إلى حصول الجسم على كمية كافية من السوائل.

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هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
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