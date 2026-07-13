الحوثيون: القوات السعودية استهدفت مطار صنعاء.. والدفاع اليمني يعلن مسئولية الجيش عن الهجوم

أعلن الناطق العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الاثنين، أن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد.



وقال العميد يحيى سريع إنه "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات"، وأضاف :"العدوان السعودي على مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه".

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين أن "العدوان السعودي لن يمر دون رد وعقاب".

من جهتها قالت وزارة الخارجية في صنعاء، إن "النظام السعودي المجرم أقدم على ضرب مطار صنعاء وبذلك يكون قد أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "النظام السعودي أعلن بداية الحرب وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة الاجرامية".

وأضافت وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله أن "النظام السعودي المجرم عمل طوال السنوات الماضية على تشديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع أبناء شعبنا اليمني خدمة للصهاينة"، وفق تعبيرها.

وأكدت الوزارة أن "مرحلة جديدة ستبدأ بالاستعانة بالله لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة وسيكتشف النظام السعودي أنه أوقع نفسه في مأزق إستراتيجي كبير وسيدفع أثمانا باهظة نتيجة لذلك".

الجيش اليمني يستهدف مطار صنعاء

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء، لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن "مليشيا الحوثي منعت طائرات وطنية يمنية من الهبوط بمطار صنعاء وأصرت على انتهاك إيران أرض اليمن".

وأظهرت مشاهد أولية نشرتها وسائل إعلام محلية تصاعد أعمدة الدخلن من المطار.