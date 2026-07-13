مفتي الجمهورية لـ(أ ش أ): مكتبة الإسكندرية صرح عالمي للحضارة والعلوم والمعارف

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية أن توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية يمثل خطوة مهمة وثرية تعزز التعاون والتكامل مع صرح ريادي وحضاري عالمي.

وقال مفتي الجمهورية في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم إن مكتبة الإسكندرية تمثل صرحا تاريخياً وعالميا للحضارة والعلوم والمعارف"، منوها بدورها الرائد في المجالات الثقافية والأكاديمية والبحثية.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تضطلع عبر تاريخها بدور حضاري بارز باعتبارها منارة للعلوم والمعارف، ولا تزال تمثل إحدى أهم المؤسسات الفكرية والثقافية في مصر والعالم العربي وعلى المستوى الدولي، الأمر الذي يجعل هذا التعاون إضافة نوعية تسهم في نشر المعرفة الصحيحة، وترسيخ قيم الاعتدال، وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار التعاون والتكامل بين دار الإفتاء والمؤسسات العلمية والبحثية والثقافية الرائدة، بما يسهم في خدمة المجتمع ونشر الفكر المستنير، موضحا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج والورش البحثية والفعاليات العلمية والثقافية، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والأبحاث والتحقيقات العلمية، بما يحقق التكامل بين المؤسستين ويعزز رسالتهما في خدمة المعرفة.