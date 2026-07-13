عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

يتابع المواطنين سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 باعتباره الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5880 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5495 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 461460 جنيهًا.



سعر بيع أوقية الذهب اليوم

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209,015 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207,240 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4111.4 دولارًا.





