وزير الري يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لمناقشة أمن المياه

يشارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في أعمال الشق الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في ظل المراجعة المتعمقة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما إدارة مستدامة للجميع.

وتتزامن المشاركة المصرية مع التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، في ظل تراس مصر بالتعاون مع اليابان للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، بما يعزز من المساهمة المصرية في رسم و دعم المناقشات الدولية المرتبطة بالمياه والتنمية المستدامة.

وتتناول أعمال المنتدى عددًا من القضايا المرتبطة بتسريع تنفيذ الهدف السادس، وتعزيز مكانة المياه ضمن الأجندة الدولية، إلى جانب مناقشة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والجفاف والتصحر وتدهور الأراضي وتأثيرات التغيرات المناخية وزيادة وتيرة موجات الحرارة، وسبل دعم المرونة الانظمة المائية في مواجهة تغير المناخ.

كما تشمل المشاركة عددًا من اللقاءات الثنائية مع المسولين رفيعي المستوى من الدول الاخرى لتبادل الرؤى حول مستهدفات المؤتمر لعام 2026، ومستقبل العمل الدولي في مجال المياه، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية العاملة في مجال المياه، وحشد الشراكات والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لدعم تنفيذ الأولويات المشتركة.