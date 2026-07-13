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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى رحيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.. سيرة ملهمة تجمع بين العلم والورع ومكانة فريدة

ذكرى رحيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
ذكرى رحيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
عبد الرحمن محمد
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تمر  اليوم الإثنين 13 من شهر يوليو ، ذكرى رحيل السيدة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الثالث عشر من يوليو من كل عام وفق التقويم الميلادي، بينما كانت وفاتها في السادس عشر من شهر رمضان المبارك بحسب التقويم الهجري، لتبقى هذه المناسبة محطة مهمة لاستحضار سيرة واحدة من أعظم نساء الإسلام، والتي شكلت نموذجًا متكاملًا للعلم والتقوى والفهم العميق للدين.

نشأة في بيت الإيمان وزواجها من النبي ومكانتها الخاصة

وُلدت السيدة عائشة رضي الله عنها في مكة المكرمة في السنة الرابعة من البعثة النبوية، ونشأت في بيت يُعد من أشرف بيوت قريش نسبًا ومكانة، فهو بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحد أعمدة الدعوة الإسلامية وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان أول من آمن به من الرجال، وعُرف بصدقه ومكانته الكبيرة في الإسلام.

أما والدتها فهي أم رومان رضي الله عنها، التي كانت من السابقات إلى الإسلام وشاركت في الهجرة، مما جعل عائشة تنشأ في بيئة إيمانية خالصة لم تعرف مظاهر الشرك، فامتلأ قلبها بالإيمان منذ الصغر، واكتسبت صفاء الفكر ونقاء العقيدة.

حرص والدها على تربيتها تربية عربية أصيلة، فأرسلها إلى البادية لتتعلم الفصاحة والبلاغة، وهو ما ظهر بوضوح في أسلوبها وبيانها، حيث أصبحت من أفصح نساء العرب وأقدرهن على التعبير.

تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان في هذا الزواج حكمة عظيمة، حيث وجد فيها النبي سكنًا ورفيقًا يخفف عنه أعباء الدعوة، وقد أحبها حبًا كبيرًا، وكان يصرح بذلك، حتى كان يدعو ربه قائلًا: “اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”.

وحظيت السيدة عائشة بمكانة خاصة لم تحظ بها غيرها من زوجات النبي، إذ كان الوحي ينزل عليه وهو في بيتها، واختار أن يقضي أيام مرضه الأخيرة عندها، كما دُفن في حجرتها، وهو ما يعكس مدى قربها منه ومكانتها في حياته.

علم واسع ومواقف خالدة ودور بارز بعد وفاة النبي

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها من أعلم نساء الأمة، حيث تلقت العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظت عنه الكثير من الأحاديث، خاصة تلك التي تتعلق بالحياة اليومية والأحكام الأسرية، مما جعلها مرجعًا مهمًا للصحابة بعد وفاته.

وقد شهد لها العلماء بفضلها، حتى قيل إن علمها يفوق علم كثير من النساء، لما امتلكته من فقه وفهم ودقة في نقل السنة، وكانت تُفتي وتُعلم، ويقصدها كبار الصحابة للاستشارة في المسائل الدينية.

ومن أبرز المواقف في حياتها حادثة الإفك، التي تعرضت فيها لاتهام باطل، فأنزل الله براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، في تكريم إلهي عظيم يثبت مكانتها وطهارتها، كما نزلت بسببها آية التيمم، التي كانت رحمة وتيسيرًا للمسلمين.

وعُرفت كذلك بغيرتها كزوجة، وهو أمر طبيعي أقرته الروايات، حيث وردت مواقف بينها وبين زوجات النبي الأخريات، لكنها كانت دائمًا في إطار إنساني تعامل معه النبي بحكمة ورحمة، موضحًا طبيعة النفس البشرية.

كما عُرفت بالسخاء الشديد والزهد في الدنيا، حيث رُوي أنها كانت تتصدق بكل ما يصل إليها من مال، حتى وإن لم تُبقِ لنفسها شيئًا، في مشهد يعكس قوة إيمانها وتعلقها بالآخرة.

وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت السيدة عائشة مرحلة مهمة من تاريخ المسلمين، حيث شهدت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووقفت إلى جواره في مرضه حتى وفاته، ثم استمرت في أداء دورها العلمي والديني، فكانت من أبرز من نقلوا السنة وفسروا الأحكام.

وشهدت كذلك أحداثًا سياسية مهمة، منها موقعة الجمل، وبعدها آثرت الابتعاد عن الشأن العام، فلزمت بيتها متفرغة للعلم والعبادة، وظلت كذلك حتى نهاية حياتها.

وفي ليلة السابع عشر من رمضان، في العام السابع والخمسين للهجرة، وقيل بعد ذلك بعام أو عامين، توفيت رضي الله عنها، وصلى عليها الصحابي أبو هريرة، ودُفنت في البقيع، لتختتم حياة حافلة بالعطاء والعلم والتقوى.

وتبقى السيدة عائشة رضي الله عنها واحدة من أعظم الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي، بما قدمته من علم، وما نقلته من سنة، وما جسدته من نموذج يُحتذى به في الإيمان والورع والذكاء والفصاحة.

السيدة عائشة أم المؤمنين ذكرى وفاة عائشة السيرة النبوية أبو بكر الصديق حادثة الإفك التاريخ الإسلامي

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