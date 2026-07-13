حسن شحاتة: مين ميحبش الخطيب؟ وزعلان من زملكاوي مجانيش فى مرضي

فجر حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأسبق عديد المفاجآت عبر الفضائيات بشأن حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار الحالي.

كما أشار المعلم إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعمل لصالح القلعة الحمراء والجميع يكن له كامل التقدير.

حسن شحاتة وجه سهام الإنتقاد إلى أحد المنتمين إلى نادي الزمالك لعدم قيامه بزيارته خلال فترة مرضه.

واحد زملكاوي مجانيش وأنا تعبان أول حرف من اسمه "أ"

شن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الوطني هجوما ضاريا على أحد الأشخاص المنتمين إلى الزمالك أثناء مرضه.

قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لـ منتخب مصر عبر تصريحات تليفزيونية: فيه حد بيقول إنه زملكاوي ما جاليش بما تعبت بس ما عتبتهوش.

أضاف المعلم: كلمني بعدها بس أنا مش متقبل منه أى حاجة أول حرف من اسمه أ .

مين ميحبش الخطيب؟

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن الكابتن محمود الخطيب يحظى بمحبة الجميع، مشيرًا إلى أنه يضع مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار ويعمل دائمًا من أجل نجاحه.

وقال حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب": "مفيش حد بيكره الكابتن محمود الخطيب، الكل بيحبه، لأنه راجل ماشي لصالح الأهلي بشكل كبير جدًا جدًا، وده اللي أنا عارفه وشايفه".

وأضاف: "الخطيب بيحب ناديه بشكل كبير، وبيعمل حساب الأهلي في كل حاجة، وده سبب تقدير الناس ليه".

نجاح حسام حسن ورائه دعم كبير من شقيقه

أشاد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بالدور الكبير الذي يقوم به إبراهيم حسن إلى جانب شقيقه حسام حسن داخل الجهاز الفني للفراعنة، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية.

وقال حسن شحاتة، خلال استضافته في برنامج "اللعيب": "كابتن إبراهيم حسن واقف وقفة جامدة جدًا جدًا مع أخوه، وأنا بحب الإخوات اللي بالشكل ده أوي، ودي مش جديدة عليه، وهو من أفضل الباك رايت اللي عدّى على مصر وأفريقيا".

كما كشف شحاتة عن دعمه الكبير لحسام حسن منذ ترشيحه لتولي قيادة منتخب مصر، مؤكدًا أنه كان مؤمنًا بقدراته كمدرب.

وأضاف: "حسام حسن أنا كنت واقف معاه بشكل كبير جدًا جدًا، ومكنتش بسمع منه إلا كل خير، دعمت اختيار المدرب المصري، وبعدها طلع القرار باختياره مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".