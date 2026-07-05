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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سليمان: حاربنا مع حسن شحاتة لتولي حسام حسن تدريب المنتخب.. وأشكر مهيب على موقفه

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن كواليس تُروى لأول مرة بشأن تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه خاض مع حسن شحاتة معركة من أجل إسناد المهمة إلى حسام حسن.

منتخب مصر 

وقال سليمان إنهما كانا من أبرز الداعمين لتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، مشيرًا إلى أن هذا الموقف جاء عن قناعة بإمكاناته وقدرته على قيادة الفراعنة.

كما وجه أحمد سليمان الشكر للإعلامي مهيب عبد الهادي على الهواء، مثمنًا دعمه المستمر لفكرة تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر، ومؤكدًا أن الوقت أثبت صحة هذا الرأي.

حسام حسن الاهلي منتخب مصر

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