بعد الأزمة الأخيرة| زوجة حسام حسن تحسم موقفها من الظهور عبر السوشيال ميديا: «مش هظهر تاني»

أكد محمد شمس، محامي دان أدام، زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن موكلته اتخذت قرارًا بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقال محمد شمس، في تصريحات تلفزيونية، إن زوجة حسام حسن قررت الابتعاد عن الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي مجددًا، في أعقاب الأحداث التي تعرضت لها، مؤكدًا أن موكلته تفضل عدم الدخول في أي أزمات أو سجالات جديدة عبر مواقع التواصل.

ويأتي قرار دان أدام بعد المشاجرة التي وقعت خلال الفترة الماضية، والتي حظيت باهتمام كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولت بشأنها العديد من التفاصيل والتعليقات، قبل أن تتجه زوجة حسام حسن إلى الابتعاد عن الظهور الإعلامي والافتراضي.

ويُعد حسام حسن أحد أبرز نجوم الكرة المصرية السابقين، ويشغل حاليًا منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وسط استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.