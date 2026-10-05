قبل اكتمال الفرز.. بولسونارو يتصدر سباق الرئاسة البرازيلية بفارق واضح عن لولا

تصدر المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، بعدما حصل على 49.58% من الأصوات، وفق نتائج رسمية شملت فرز 64.81% من بطاقات الاقتراع، ليبقى دون نسبة الـ50% المطلوبة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وأظهرت البيانات التي تنشرها المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل حصول فلافيو بولسونارو على 37,566,895 صوتًا، مقابل 32,007,853 صوتًا للرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك وفق بيانات حتى الساعة 19:14 بتوقيت برازيليا.

وبحسب موقع «ريو تايمز»، لا تزال عملية الفرز مستمرة في عدد من الولايات التي يحظى فيها لولا بتأييد قوي، إذ لم يتجاوز فرز الأصوات في بعضها نحو نصف البطاقات، ما يعني أن النتيجة النهائية لا تزال مفتوحة على احتمالات التغيير.

وكان بولسونارو قد تجاوز بالفعل حاجز الـ50% في مرحلة مبكرة من عملية الفرز، إذ أفادت وكالة «رويترز» بحصوله على 50.96% من الأصوات الصحيحة بعد فرز 10.08% من بطاقات الاقتراع، قبل أن تتغير النسبة مع استمرار وصول النتائج من مختلف الولايات.

وأوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن الولايات الجنوبية، التي تميل عادة إلى دعم بولسونارو، كانت أسرع في إرسال نتائجها، بينما تتأخر عملية احتساب أصوات مناطق الشمال الشرقي، التي تمثل معقلًا انتخابيًا مهمًا للرئيس لولا دا سيلفا.

وبموجب النظام الانتخابي البرازيلي، يتعين على المرشح الحصول على أكثر من 50% من الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى. وفي حال عدم تمكن أي مرشح من تجاوز هذه العتبة، يتجه المرشحان صاحبا أعلى نسبة من الأصوات إلى جولة ثانية مقررة في 25 أكتوبر.

وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة بين 12 مرشحًا، فيما يحق لنحو 159 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم. ولا تقتصر عملية التصويت على انتخاب الرئيس، إذ يختار الناخبون أيضًا حكام الولايات الـ27، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 513 عضوًا، إلى جانب 54 مقعدًا من أصل 81 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

وجاءت النتائج الأولية بعد حملة انتخابية شهدت منافسة قوية بين بولسونارو ولولا، في وقت كانت فيه استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح الرئيس الحالي تقدمًا محدودًا قبل بدء التصويت.

وأظهر استطلاع «داتافولها» حصول لولا على 45% من نوايا التصويت، مقابل 42% لفلافيو بولسونارو، بينما منح استطلاع «كويست» لولا 46% مقابل 45% لبولسونارو في الجولة الأولى.

وفي المقابل، أظهر استطلاع بشأن جولة ثانية افتراضية تقدم فلافيو بولسونارو بنسبة 44% مقابل 42% للرئيس لولا، وفق ما أوردته مجلة «نيوزويك»، في مؤشر على احتدام المنافسة وصعوبة التنبؤ بالنتيجة النهائية قبل اكتمال فرز جميع الأصوات.