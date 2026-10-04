يوم الحسم .. البرازيل تستعد لانتخابات رئاسية وسط منافسة بين «لولا» و«بولسونارو»

اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه الأقوى فلافيو بولسونارو حملاتهما الانتخابية أمس السبت في ولاية ساو باولو ذات النفوذ الكبير.

ويتركز خُمس أصوات البلاد ساو باولو، وذلك سعياً لحشد المؤيدين وإقناع المترددين عشية الانتخابات الحاسمة اليوم الأحد.

وقام لولا، البالغ من العمر 80 عاماً، بجولة في ساو باولو، المركز الاقتصادي للبرازيل، على متن شاحنة انتخابية، وسط هتافات حشد غفير من أنصاره الذين ارتدوا ملابس حمراء، متعهداً "بهزيمة اليمين المتطرف".

مساعي لولا للفوز بولاية رابعة

ويسعى السياسي اليساري المخضرم إلى ولاية رابعة وأخيرة، محذراً الناخبين من أن سيادة البرازيل في خطر في مواجهة ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

يخوض لولا معركة شرسة ضد السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، 45 عامًا، نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو ، وهو حليف مقرب من ترامب الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عامًا لمحاولته القيام بانقلاب بعد فشل محاولته لإعادة انتخابه في عام 2022.

ما تقوله استطلاعات الرأي

تشير استطلاعات الرأي إلى أنه من غير المرجح أن يفوز أي من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد، وأن الاثنين سيكونان على الأغلب متعادلان إحصائياً لجولة الإعادة في 25 أكتوبر.

قاد فلافيو بولسونارو موكباً ضمّ مئات الدراجات النارية في المناطق الداخلية من ولاية ساو باولو.

وعلى عكس جاير بولسونارو، ركب بولسونارو على ظهر شاحنة حملته الانتخابية، ولم يركب دراجة بنفسه.

وقال في مقطع فيديو نُشر قبل التجمع: "هيا بنا، البرازيل تريد التغيير".

عامل ترامب

إذا فاز فلافيو بولسونارو في الانتخابات، ستنضم البرازيل إلى عدد متزايد من دول أمريكا اللاتينية التي تحولت إلى اليمين في الأشهر الأخيرة لتسير في صف ترامب.

لم يؤيد ترامب السيناتور، لكنه قال إنه يتابع الانتخابات "عن كثب".

حذر لولا ترامب من "التدخل" في الانتخابات البرازيلية.

فيما ارتدى أنصاره قبعات وقمصان كُتب عليها: "اجعلوا لولا رئيساً مرة أخرى" و "البرازيل ملك للبرازيليين".

لم أحصل على أي أموال

وقد خاض بولسونارو الابن الانتخابات على أساس برنامج يتسم بسياسات أمنية متشددة وتقشف مالي، منتقداً لولا ووصفه بأنه "غير كفؤ" ومسلطاً الضوء على ارتفاع تكلفة المعيشة، مؤكدا على أنه لم يتلقى أموالا طائلة من خارج الحملة.

لكن وكمثال على عكس ما يقول المرشح، حضر مارسيلو بيريسيم، البالغ من العمر 50 عاماً، والذي يمتلك شركة تغليف، تجمع فلافيو بولسونارو حاملاً صورة والد المرشح.

وقال: "نعمل ما يقرب من 24 ساعة في اليوم لنعيش حياة كريمة ونوفر حياة كريمة لعائلاتنا... ومع ذلك لم يتبق لدينا أي مال".